Joan Gaspart coge por primera vez en su vida el metro en Madrid por el paro de los taxis: "No es tan trágico"

El presidente de Turisme de Barcelona y empresario hotelero, Joan Gaspart, ha sumado a su vida una nueva experiencia: la de haber viajado en el Metro de Madrid. Algo a lo que se ha visto obligado por el cierre patronal de los taxis, y que para él "no ha sido tan trágico", aunque considere "que esta no es la solución" ante el conflicto de los taxistas con las administraciones por sus exigencias sobre la regulación de los VTC de Uber o Cabify.

El expresidente del F.C. Barcelona ha desvelado esta situación en el programa de SER Catalunya Aquí, Amb Josep Cuní, donde ha sido entrevistado por la situación de los taxis. Tras varios minutos en los que ha respondido a cuestiones relacionadas con los paros, Gaspart ha explicado que "hoy estoy en Madrid y por primera vez en mi vida he cogido el metro desde el aeropuerto hasta Ifema lógicamente porque no había taxis. Bueno, pues tampoco es tan trágico. Ahora, esto no es la solución", ha dicho.

Esta revelación ha provocado las risas de su entrevistador, que le ha preguntado en tono jocoso si "no le había pasado nada" por coger el suburbano madrileño por primera vez, y si era "un placer que se había perdido hasta ahora". Gaspart ha continuado con un tono distendido, diciendo que ha "disfrutado muchísimo", además de admitir que "sería falso que dijera que soy usuario de metro y autobús".

Pero lo que sí ha matizado Gaspart es que no es su primera vez en un transporte público como el metro. Como ha contado, conocía el metro de Londres "mejor que nadie". Aunque ha apuntado que eso ocurrió "hace 60 años".

