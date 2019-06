VÍDEO | Casado, en 2016: "Imaginemos que el PSOE le saca 52 escaños al PP, ¿se entendería que bloqueásemos a Sánchez?"

El líder del PP, Pablo Casado, defendió que su partido se abstuviese en el caso hipotético de que el PSOE fuera primera fuerza en el Congreso. Fue en una entrevista en TVE, en julio de 2016, cuando Casado era diputado.

"Imaginemos que el PSOE le saca cincuenta y dos escaños y dos millones y medio de votos al PP, ¿alguien podría entender que bloqueáramos la investidura del líder socialista?, se cuestionaba Casado. En las elecciones generales de abril, el PSOE sacó 123 diputados y 7.480.755 votos. El PP quedó segundo, con 57 diputados menos y a 3 millones de votos de diferencia de los socialistas.

"Tendríamos manifestaciones en la puerta de nuestra sede [en el caso de no permitir a Sánchez ser presidente]", dijo Casado, que en aquel momento defendía una abstención del PSOE para facilitar la investidura del Mariano Rajoy. "Espero y confío en que Sánchez va a ser responsable", añadió.

Casado defendía la abstención del PSOE sin necesidad de un acuerdo programático: "Me resigno a pensar que en España, la nación más vieja de Europa, la cuarta economía de la zona euro, no vamos a ser capaces de desbloquear una investidura. No hablo de un acuerdo de gobierno como en Alemania, sino de la lista que ha sacado ocho millones de votos, dos millones más que la segunda".

A pesar de que el PSOE ganó las elecciones, el PP rechaza abstenerse para permitir una investidura de Sánchez. "El PP no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca", dijo en una rueda de prensa el número dos de los populares, Teodoro García Egea. "El PP no solo no va a facilitar sino que vamos a dificultar la investidura de Sánchez", remarcó Egea, quien se desvinculó de las peticiones de abstención de otros miembros del partido, como Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre.