'Madrileño hoy', la revista (ficticia) para quienes no conocen un gobierno de izquierdas desde el estreno de Médico de Familia

En medio de lo surrealista de un escenario con miles de contagios diarios y cientos de fallecidos, en el que los políticos no se ponen de acuerdo y la Justicia madrileña tumba las restricciones de Sanidad para frenar la incidencia de la COVID-19, que entraron en vigor el viernes pasado, ha llegado una nueva publicación: 'Madrileño hoy'.

Pese a que todo el escenario descrito es real, la llegada de esta revista es ficticia. La publicación se dirige a "los (madrileños) que no conocen un gobierno de izquierdas desde que se estrenó Médico de Familia" y es una obra más de Nico Ordozgoiti.

"Llega a tu quiosco MADRILEÑO HOY", así la presentaba esta tarde el propio ilustrador en un tuit que se ha hecho viral y que cuenta con miles de interacciones.

Llega a tu quiosco MADRILEÑO HOY. La revista de los que no conocen un gobierno de izquierdas desde que se estrenó Médico de Familia. pic.twitter.com/dgcc0W0Tjg — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) 8 de octubre de 2020

La portada tiene la ironía y sátira habituales en las creaciones de Ordozgoiti. En esta ocasión, sobre la imagen de una chica que se ríe irónicamente, se colocan titulares relativos a la pandemia y, más concretamente, a la decisión del TSJM de tirar abajo las medidas de Sanidad.

'Cortarse las venas: ¿Es mejor a lo largo o a lo ancho?, reza la apertura en una clara alusión a la sensación de hartazgo e incertidumbre de los madrileños ante una clase política que no termina de ponerse de acuerdo mientras los contagios y las muertes se suceden. Pero no es el único titular con alusiones directas a lo sucedido esta mañana. En otra de las noticias destacadas de la portada se lee 'Derechos y libertades fundamentales que tendrías si no fueras de Usera'; en este caso, se dirige al auto del TSJM, que aseguraba que las medidas de Sanidad suponen "una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal", y en este grupo, por supuesto, no incluyen a los habitantes de las áreas mayoritariamente del sur que el Ejecutivo regional confinó semanas antes de la llegada de las medidas del Gobierno central.

Además de esas referencias directas, Ordozgoiti también propone un ejercicio de nostalgia a sus lectores imaginarios: 'La Movida vs. la Sanidad Pública, ¿qué echas más de menos de los 80?' En este ejemplo, el creador de 'Madrileño hoy' ha cogido dos características que han definido a la región al menos en algún momento: el movimiento de la Movida y la calidad de su sistema de salud. Así, ha aprovechado para, en tono irónico criticar la situación de abandono de la Sanidad Pública en la región, que aunque ya viene de lejos –y ha quedado patente con las múltiples y habituales manifestaciones de la Marea Blanca–, se ha hecho notar más ahora con la crisis de la COVID-19.

Por otro lado, la publicación propone volver a intentar que Madrid consiga celebrar unos Juegos Olímpicos: 'Olimpiadas 2024: ¿A que no hay huevos?', dice el título en portada. La ciudad ha intentado en cuatro ocasiones ser sede del evento deportivo y se ha dejado en el camino más de 6.000 millones de euros.

Como bien dice su eslogan, la revista se dirige a esas personas que "no conocen un gobierno de izquierdas desde que se estrenó Médico de Familia"; es decir, desde 1995. En ese año, gobernaba la Comunidad Joaquín Leguina, del PSOE, y, desde ese 30 de junio, que llegó al poder Alberto Ruiz-Gallardón, Madrid ha estado siempre dirigida por el Partido Popular.

Nueva edición de las revistas ficticias del ilustrador

Ordozgoiti ya ha empleado la sátira en otras ocasiones para retratar en redes sociales portadas ficticias de revistas orientadas a un público muy particular. El ilustrador, al ritmo constante de la actualidad, retrató y caricaturizó a los "puristas de izquierda" a raíz de las críticas por las escisiones dentro del panorama progresista que se produjeron antes de las pasadas elecciones. "La revista de los que prefieren tener razón a representación parlamentaria", apunta el creador.

Presentamos el primer número de PURISTA DE IZQUIERDAS. La revista de los que prefieren discutir en Twitter a impedir que gobierne la ultraderecha. pic.twitter.com/2HRmQSm6hJ — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) 28 de marzo de 2019

En esta línea también criticó, con la ironía habitual, a los "críticos amateur de logos" que brotaron en redes sociales tras el revuelo originado por la campaña de rediseño de Correos. La revista adecuada para aquellos que "creen que lo harían mejor" con un guiño al vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado.

Llega a tu quiosco "CRÍTICO AMATEUR DE LOGOS". La revista de los que piensan que su sobrino lo haría mejor (como @ignacioaguado). pic.twitter.com/05kLN9nbzC — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) 5 de junio de 2019

Tampoco han escapado de sus diseños tres clásicos habituales de los comentarios de barra de bar (y redes sociales): los "hombres mayores que odian cosas" a los que dedicó la revista 'Ñéñeñé'; los "no racistas que en realidad lo son", protagonistas de la revista 'Yo no soy racista, pero...'; y los varones blancos heterosexuales. Todas ellas pueden verse en este tuit recopilatorio.