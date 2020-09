Los abogados de la querella argentina: "La causa que imputa a Martín Villa juzga crímenes, no es un asunto político, es judicial"

Las últimas horas han sido intensas para las víctimas y familias personadas en la querella argentina que juzga crímenes de lesa humanidad cometidos en el franquismo. A la expectación ante la declaración del exministro Rodolfo Martín Villa se unía el revuelo creado por la publicación de algunas cartas de apoyo a Martín Villa enviadas a la jueza argentina y firmadas por los cuatro expresidentes vivos del Gobierno español, cuatro exlíderes sindicales y otras personalidades.

Diez años de Querella Argentina: el único juicio en el mundo contra el franquismo

Saber más

Los abogados de la querella, argentinos y españoles, tienen clara la interpretación de esos apoyos. El letrado Eduardo Fachal considera que "estas cartas demuestran que Martín Villa aún tiene contactos con el poder y que su intención ha sido eludir la acción de la justicia" y remarca que, aunque él y sus compañeros quieren el derecho a plena defensa del acusado, en Argentina se le podría hasta dictar prisión preventiva siguiendo la doctrina Irurzun, "que castiga que alguien que tenga resabios de contactos con el poder pueda eludir la acción de la justicia".

Fachal se muestra sorprendido por el momento en el que han llegado estas cartas, "aún en un escenario muy previo a la instancia de condena, que es cuando suele presentarse este tipo de testimonios". Por lo demás, subraya que, aunque "las cartas han tenido intención de influir sobre la jueza", ésta "ha demostrado en el pasado que no se deja doblegar por estos intentos de presión".

Un plazo de diez días para procesarlo

Tanto él como otros letrados que trabajan en la querella creen que la magistrada, "llegado el momento, dictará el auto de procesamiento de Martín Villa". Cuenta para ello con diez días a partir de su declaración, tomada este jueves, aunque también podría pedir una prórroga.

En conversación con eldiario.es, la letrada de la querella Ana Messuti ha explicado que "las cartas de apoyo a Martín Villa nos dicen en qué plano se mueve su defensa, que es en el plano político".

"Aquí hay un plano nacional y un plano internacional. El plano político y el plano judicial. Desde un punto de vista nacional lo observan como delitos aislados que los hacen amnistiables. Nosotros lo miramos como crímenes contra la humanidad que los hacen inscribirse en otro contexto y a los que se aplica otro régimen. Parece que no les importa lo que les digan las instituciones internacionales", ha señalado, en referencia a las recomendaciones a España de Naciones Unidas y otros organismos en materia de verdad, justicia y reparación.

"No juzgamos la Transición. Partimos de la base de que hay una continuidad represiva. ¿Cómo puede probarse ésta? Porque hay una misma línea política, los mismos cargos franquistas continúan ocupando cargos en la transición, en la democracia, por no hablar del poder judicial, que quedó prácticamente intacto. Si hay una represión que dura 40 años y si continúa unos años más bajo otro régimen, lo más probable es que esa represión sea continuación del régimen anterior", ha añadido Messuti.

En la misma línea se expresa el abogado Fachal, quien considera que "las cartas [de apoyo a Martín Villa] son testimonios de concepto, es decir, se refieren a la persona, no son testigos de los hechos".

El abogado español Jacinto Lara, también en la querella argentina, cree que "la jueza no es permeable a presiones políticas", recuerda que este proceso es penal y no político y confía en que la magistrada María de Servini procese al exministro "porque en la causa hay multitud de diligencias probatorias que acreditan no solo los hechos sino la responsabilidad de los mismos por Martín Villa, ubicados como delitos de lesa humanidad", ha dicho en declaraciones a eldiario.es.

"Antes lo hicieron ustedes por nosotros, ahora nosotros por ustedes"

Fachal, que ha sido abogado querellante, por ejemplo, en los juicios por las torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina, dice sentirse conmovido por la similitud de los relatos de los supervivientes de ambas dictaduras, la española y la argentina:

"Me conmueve lo coincidentes que son. Son los mismos métodos de tortura usados, hay la misma intensidad de dolor en lo sufrido por las víctimas de un lado y otro del océano, nos une ese lazo. Antes lo hicieron ustedes por nosotros, ahora nosotros por ustedes", dice en referencia al impulso que desde España se dio en su día a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile y Argentina.

En la tarde del jueves se celebraron varias concentraciones contra la impunidad del franquismo y por un juicio a Martín Villa en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo y Pamplona.