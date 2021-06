Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:30 h

El indulto a los líderes independentistas era un trago que inquietaba al Gobierno, pero una vez dado el paso, en Moncloa creen que la estrategia ha ido bien y que será una decisión que a la larga se entenderá, aunque tenga un cierto coste electoral para los socialistas. La sensación en el Ejecutivo es que se abre una nueva etapa en Catalunya, pero esperan que el independentismo mueva ficha tras el gesto de la medida de gracia, que fuentes gubernamentales consideran que ha servido para eliminar un "obstáculo" que enrarecía las relaciones y complicaba el diálogo. Ese es el siguiente paso al que se enfrentan el Gobierno y la Generalitat. Ambas partes sostienen que no va a ser fácil e incluso en Moncloa admiten que no tienen garantías de éxito al 100%, pero sí la determinación de intentarlo, al igual que ERC. Lo que consideran en el Ejecutivo, no obstante, es que no hay prisa para la convocatoria de la mesa de diálogo. "El independentismo está madurando una nueva realidad", expresa un ministro, que considera que "cambiar de rasante tan rápido cuesta mucho".

Escribe Irene Castro.