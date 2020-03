Tormenta de críticas a Pornhub por ser un coladero de abusos sexuales y porno con menores

La página de contenido para adultos Pornhub se enfrenta a varias acusaciones por tener publicados y sacar beneficio de vídeos de violaciones y otros abusos sexuales. Denuncian que en muchas ocasiones en las publicaciones aparecen menores de edad sin que la web verifique ni el contenido ni la edad de las personas que aparecen en ellas.

Uno de los últimos casos que ha trascendido en los últimos meses fue el de una menor de 15 años que había desaparecido en Florida. Su madre encontró hasta 58 vídeos y varias fotografías con abusos sexuales a su hija en varias web pornográficas, entre ellas Pornhub. Tras denunciarlo, detuvieron a la persona que había subido los vídeos, que se encuentra actualmente a la espera de juicio acusado de violación, según medios locales. Tras esta denuncia, la web ha eliminado el contenido, aunque los vídeos de la violación siguen parcialmente disponibles.

Pero este no es el único caso. Pornhub ha recibido varias acusaciones también por mantener en vídeos de 22 mujeres que fueron estafadas por Michael Pratt, dueño de Girls Do Porn, con la grabación de vídeos porno bajo la premisa de que no saldrían a la luz en Internet. Las mujeres denunciaron al productor, que fue condenado a indemnizarlas con 12,8 millones de dólares en total, desactivar la web y "tomar medidas" para que los vídeos de la productora distribuidos en páginas porno de acceso gratuito sean borrados.

En febrero, la BBC se hizo eco también de la historia de una mujer que fue violada con 14 años y las imágenes acabaron en Pornhub, que no desaparecieron hasta varios meses más tarde y tras varios intentos de comunicarse con la plataforma.

Estas acusaciones se han hecho públicas por varias asociaciones que luchan por el fin de la explotación sexual, entre ellas Exodus Cry, que ha iniciado una petición en change.org, para pedir el cierre de la web y que los responsables rindan cuentas ante la justicia por ello.

La plataforma, que aboga por el fin del tráfico sexual y romper el ciclo de explotación sexual comercial, denuncia la falta de control en los vídeos que se publican anualmente en Pornhub -principal web pornográfica en el mundo-, que registra cerca de 7 millones de publicaciones al año, muchas de ellas por productores aficionados.

Laila Mickelwait, fundadora de Exodus Cry, explica en un comunicado que la web "no tiene sistemas efectivos de verificación de la edad o el consentimiento de las personas que aparecen en los contenidos pornográficos que se publican".

Exodus Cry argumenta que Pornhub es cómplice del tráfico de estas mujeres y menores, y probablemente miles más que no se conocen. Y han pedido que los responsables de Pornhub rindan cuentas ante la justicia por permitir que se publique este contenido.

En un comunicado remitido a The Guardian, Mindgeek, propietaria de varias páginas porno, entre ellas Pornhub, afirma que tiene un "firme compromiso por erradicar y luchar contra el material publicado sin consentimiento y de menores de edad.

En cambio, Exodus Cry asegura que se tarda "menos de diez minutos" en crearse una cuenta y subir contenido que está disponible al momento y que para verificar el usuario y el contenido "solamente se necesita subir una foto de la persona sosteniendo un papel con el nombre de la cuenta". Como fue el caso de la chica de 15 años violada, de la que los vídeos estaban subidos por una cuenta verificada.

"En estos momentos puede haber cientos, si no miles, de vídeos de menores víctimas de tráfico sexual en Pornhub. Ya tenemos evidencias y esto es solo la punta del iceberg. Tenemos que cerrar Pornhub y hacer que sus ejecutivos rindan cuentas", escriben desde la plataforma.