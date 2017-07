Podemos mantiene en Andalucía su exigencia de que IU rompa los gobiernos locales con el PSOE para negociar

"No estamos para montar una nueva IU con los viejos preceptos", ha aseverado este lunes el secretario de Comunicación de Podemos en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, en referencia a cuál es la idea del partido para la confluencia con otras fuerzas en los futuros procesos electorales. De este modo, ha explicado que el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA) reunido el pasado domingo ha abordado dos cuestiones: esta estrategia y su autonomía dentro del partido.

En lo primero, ha informado de que el 89% del CCA apoyó el documento sobre la confluencia tras incorporarse más de la mitad de las enmiendas de los círculos que se han discutido de las 30 que fueron aceptadas. No obstante, no ha facilitado el documento, por lo que todavía no se sabe cómo ha quedado en su conjunto la redacción de un texto que causó polémica por la exigencia a IU de que rompiera los pactos de gobierno con el PSOE si quería negociar con Podemos, y que en estos momentos hay en una treintena de municipios, incluidas grandes ciudades. Pero esta parte del texto "se mantiene", según ha confirmado Pablo Pérez Ganfornina.

En este sentido, ha precisado que las enmiendas que se han aprobado han sido para incluir en el documento referencias a una "mayor capacidad de Andalucía para tomar decisiones", "recuperar la movilización social" o "especificar que C's es la muleta del bipartidismo". Pero no se cambia la exigencia a IU, donde, pese a que matiza que "dependerá de cada caso", no le ve sentido a que mantenga pactos de gobierno con el PSOE si quiere plantarle cara con esta confluencia.

Es también un mensaje interno porque Podemos quiere que esta máxima se aplique en los gobiernos locales donde gobiernan con el PSOE a través de las marcas blancas con las que se presentaron a las últimas elecciones municipales, dado que no concurrieron directamente. Si las fuerzas responsables de estos pactos de gobierno con el PSOE los mantienen, Podemos sabrá que son municipios en los que tendrá que buscar sus propios cuadros para montar candidaturas para los comicios de 2019.

"Levantamos una nueva estrategia política", ha recalcado Pablo Pérez Ganfornina, en referencia qué están proponiendo, para instar a que se sumen "militantes socialistas, EQUO, movimientos sociales"... para "una candidatura abierta a la ciudadanía", donde la clave es "ni PP ni subordinación al PSOE".

En cuanto a lo segundo, se ha acordado crear una "caja de solidaridad" de Podemos en Andalucía para que "las dietas y sobrantes" de los cargos públicos andaluces que son donados se queden en la comunidad autónoma en lugar de ser gestionados a través de la plataforma Impulsa puesta en marcha a nivel estatal. Se destinarán principalmente a proyectos de emergencia social, resistencia de colectivos y un 5% a cooperación internacional. Con ello, como adelantó eldiario.es/andalucia, la organización volverá a gestionar estos recursos de manera independiente, como hizo en sus inicios hasta que se vio obligada a entrar en el Impulsa, que centraliza las donaciones para proyectos por concurso público.

Finalmente, ha avanzado que en octubre habrá un nuevo CCA, donde se abordará con más profundidad la situación de la lucha por la descentralización porque la independencia en materia política que reclama Podemos en Andalucía, por ejemplo para decidir sobre listas y pactos pre y post electorales, está lejos de coincidirse, igual que la entidad jurídica propia. "No tenemos prisa porque el mandato se va a cumplir", ha garantizado, pero ha reconocido que "estas cuestiones internas llevan su tiempo y su ritmo".