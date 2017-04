La Universidad de Almería programa un curso en mindfulness impartido por "predicadores"

La Universidad de Almería ofrece un título de "especialista universitario en Desarrollo Personal, Educación Consciente y Mindfulness". El curso cuesta 850 euros, tiene una duración de 150 horas y consta de 13 sesiones basadas en videoconferencias de supuestos expertos como Jorge Lomar, "facilitador y conferenciante", Rodrigo Joaquín del Pino, un antiguo monje hare krishna que se hace llamar Rama, o Susana Ortiz, "especialista en no-dualidad" y que en la página web de la Universidad dice compartir "los maravillosos frutos del descubrimiento de la filosofía y las enseñanzas de "Un curso de milagros" y del gran maestro Ramana Maharshi".

El curso se aleja del enfoque terapéutico del mindfulness para adentrarse en su aspecto más trascendental. La propia presentación alojada en la web de la universidad explica: "El enfoque de este curso considera la práctica de la Atención Plena (Mindfulness), la Compasión y el Perdón, tal y como señala el maestro Thich Nhat Hanh, no tanto como una técnica psicológica, idea o conocimiento que pueda ser percibido por la mente, sino como una forma de vida que cambia nuestro corazón y permite que logremos percibir sin palabras la armonía y la interconexión del universo entero".

María Dolores Gil Montoya, la directora del curso, dice que se apuesta por "el camino del desarrollo personal" y el "enfoque filosófico". "Lo puedes llamar espiritual, y también autoconocimiento o desarrollo personal. No tiene nada de religioso, se trata de una práctica que procede del budismo, pero que es la esencia de todas las tradiciones y está despojado de cualquier creencia religiosa, ritual o ideológica", explica.

Ámbito médico y universitario versus profesores sin bajage médico

Los defensores del mindfulness argumentan que su práctica contribuye a paliar estados de ansiedad y depresión mediante técnicas de meditación profunda, y que no está asociada a creencias vinculadas con el no dualismo o a la espiritualidad. Esta es la visión que incorporan los cursos de mindfulness de algunas universidades, como las de Zaragoza, Murcia, Málaga o Barcelona. La Universidad Complutense tiene un curso de " Experto en Mindfulness en contextos de salud", aunque aclara que está pendiente de aprobación como título propio.

Mientras todas estas universidades se centran en las aplicaciones del mindfulness con docentes procedentes del ámbito médico y universitario, la Universidad de Almería se adentra en lo subjetivo y trascendental e incorpora profesores sin bagaje académico, médico o psiquiátrico. La web del curso está encabezada por imágenes bucólicas sobre las que aparecen mensajes sobreimpresionados: "Imagine un rayo de sol que ha olvidado que es una parte inseparable de él y se engaña a sí mismo creyendo que tiene que luchar para sobrevivir y crear y aferrarse a una identidad diferente de la del sol ¿No sería increíblemente liberadora la muerte de ese engaño?". La cita es de Eckhart Tolle, el mismo autor de la frase que ilustra este reportaje.

Profesores: el presidente de la Asociación Conciencia y un "monje y profesor en Filosofía del Guadiya Vedanta"

Una fuente conocedora del curso explica a eldiario.es/Andalucía que se sorprendió cuando comprobó el contenido de las clases: "En cuanto empiezas a escuchar te das cuenta de que te están metiendo bacalás esotéricas. Era un predicador cada semana".

Captura de pantalla con los profesores del curso de especialista

Los profesores, a los que se contrata en calidad de "expertos" en un tema, cobran 200 euros por charla online, según Dolores Gil Montoya. Entre ellos están Sergi Torres, que se define como "conferenciante, escritor e impulsor de una nueva conciencia", Jorge Pellicer ("su compartir está centrado en el Ser como la Fuente inagotable de Paz, Libertad, Abundancia y Amor", dice de él mismo en su web) o Rodrigo Joaquín del Pino, llamado Rama, un argentino al que se define en la página de la universidad como "escritor y facilitador en el campo del desarrollo de la conciencia. Monje y profesor en Filosofía del Gaudiya Vedanta".

Son también reclamo del curso Jorge Lomar y su compañera Reyes Ollero, directora de la Escuela del Perdón, un proyecto de la Asociación Conciencia, que a su vez preside Lomar. De este último hay una charla en Youtube, titulada Corazón Radiante, en la que, tras 20 minutos de ejercicios de meditación, dice: "No eres una persona, enhorabuena. No eres una persona. Puedes ponerte delante del espejo y decir: "Yo no soy tú, gracias a Dios (…) Creer que eres una persona y defender la actitud tradicional de que eres una persona es masoquismo. La espiritualidad de todo el mundo, la auténtica, te dice que tú no eres una persona, que eres espíritu" (24.30). Más adelante dirá: " No solo no eres una persona sino que eres Dios. Nada especial" (40.56).

Gil Montoya cree que esto puede sorprender "fuera de contexto" y asegura que Lomar no imparte este tipo de conferencias en el curso que dirige. "Todos los profesores tienen gran práctica meditativa", responde cuando se le interroga por los métodos de selección. Casi todos tienen web propia donde venden cursos, sesiones presenciales o vía Skype, conferencias, libros, CDs, podcasts, packs de entrenamiento y hasta tarjetas.

La Universidad de Almería reconoce que "no existían criterios académicos"

El curso de especialista, que va por su séptima edición, está dirigido por las hermanas Gil Montoya, Dolores y Consolación, que también se ocupa de un curso de experto en educación consciente y mindfulness. Ninguna de ellas es psicóloga de formación: Dolores es profesora titular del departamento de arquitectura y tecnología de computadores, el mismo en el que es catedrática su hermana, Consolación. En 2014 las hermanas Gil Montoya, Clemente Franco e Israel Mañas escribieron al alimón el capítulo de un libro, Alianza de civilizaciones, políticas migratorias y educación, con el que pretendían "contribuir a la introducción y expansión del mindfulness en el ámbito educativo".

Israel Mañas, miembro del departamento de Psicología y antiguo profesor de uno de estos cursos, pero actualmente desvinculado por su "evolución", cree que el curso no se renovará y que dejarán de impartirse "enseñanzas como el advaíta o el curso de milagros, que no tienen base científica". "Previsiblemente lo que hagamos sea ofertar un nuevo especialista o experto con contenidos escrupulosamente comedidos y basados en evidencias científicas".

Captura de pantalla de la cabecera de la web del curso

Hay decenas de cursos privados para adentrarse en el mindfulness, una técnica aparentemente de moda y que se está incorporando a la Universidad a través de las titulaciones propias, cuyo contenido es más flexible. Sin embargo, ninguna ha llegado tan lejos como la de Almería, cuyos Estatutos disponen que las enseñanzas propias o no regladas deberán orientarse a la "especialización, actualización, divulgación y perfeccionamiento profesionales, científicos o artísticos" y obligan realizar evaluaciones periódicas. Según Juan García, vicerrector de enseñanzas oficiales y formación continua, el anterior equipo de gobierno flexibilizó "en exceso" el sistema de títulos.

El vicerrector asegura que cuando el nuevo equipo tomó posesión, en junio de 2015, se encontró con que "no existían criterios académicos" para evaluar los cursos, razón por la cual el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el pasado 28 de marzo una nueva regulación que obligará a evaluar previamente el contenido de los másteres propios y cursos de experto y especialista.

Sin embargo, García admite que los cursos de mindfulness pasaron la evaluación de una comisión puesta en marcha mientras se elaboraba la nueva normativa: "La etiqueta y los descriptores eran muy básicos y la comisión lo vio correcto". Juan Sebastián, Defensor del Universitario, añade que el criterio para aprobar los cursos era que fueran "económicamente viables". Tanto él como el vicerrector aseguran que no ha recibido ninguna queja por su contenido.

68.000 euros de recaudación

El curso, que se imparte online y finaliza su séptima edición en mayo, tiene 80 alumnos matriculados y hay lista de espera, asegura la directora, que añade que muchos de esos alumnos proceden del ámbito médico y educativo. La Universidad "recauda" un 10% por los gastos de gestión. Si hay 80 alumnos que pagan 850 euros, el curso genera 68.000 euros, de los que la universidad descuenta 6.800. Los profesores cobran, según Gil Montoya, 200 euros por conferencia, 2.000 en total, lo que dejaría un margen final de unos 60.000 euros sólo en el curso de especialista, que se imparte íntegramente online e incluye el envío de dos libros, uno de Vicente Simón y otro de Jorge Lomar.

Coste y contenido del curso

Lomar tiene como principales fuentes declaradas Un curso de milagros y el Advaita (una doctrina hinduista que propugna la unidad entre las almas y la divinidad). Otro de los inspiradores del curso es Eckhart Tolle, que ha hecho fortuna en Estados Unidos y Canadá con sus conferencias y libros. "Ha sido un maestro para todos, un referente a nivel mundial. Su libro es El Poder del Ahora, no sé si lo conoces", comenta Dolores Gil Montoya. El Poder del Ahora: una guía para la iluminación espiritual es el título completo. Es el "libro favorito" de Mercedes Milá, que en su programa Convénzeme habló así con una invitada acerca de una conferencia de Tolle : "¿Te das cuenta de la cantidad de gente a la que le pasa como a ti y como a mí? ¿Que llega un momento en la vida que llega el dolor y te agarras a clavos ardiendo y entonces aparece Tolle?".

"Si no te conduce a conocerte mejor a ti mismo, la meditación no tiene sentido", zanja Dolores Gil Montoya para defender el curso que dirige, al tiempo que añade que este enfoque del mindfulness se está expandiendo: "Hay una necesidad humana de que esté incluido de manera natural en la universidades y en los centros educativos. La práctica la puede enseñar quien la practica. Y luego los alumnos lo enseñan en su colegio y su centro de salud y así se está expandiendo".

[Nota: La web www.mindfulness.ual.es, dependiente de la Universidad de Almería, suprimió la pestaña desde la que se accedía a la descripción del curso de especialista y se listaban los profesores un día después de recibir la llamada de este medio. Dos días después suprimió esas descripciones, que pueden consultarse en las capturas de pantalla que se acompañan a este reportaje].