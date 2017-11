Tirado: "Es necesario que el PP gobierne para traer el cambio con soluciones"

Vicente Tirado, secretario general del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ha sido el encargado de clausurar el X Congreso de las Nuevas Generaciones, en el que Marta Maroto ha sido elegida como la nueva presidenta. Tirado ha agradecido la participación de los jóvenes y su organización, aclarando que el partido está trabajando para ser un "medio" para un "fin que son las personas". " A nosotros lo que nos importa y nos interesa y por lo que nos dejamos la piel es por los españoles", aclaró el político.

De este modo, destacó el papel de los jóvenes en las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en el 2019, que tachó de "muy importantes". "Es necesario que el PP gobierne para traer el cambio con soluciones", aseguró Tirado, que calificó a los jóvenes de "protagonistas plenos" para ser parte del proyecto. A la nueva directiva de las Nuevas Generaciones advirtió de que "no vale hacer como el señor Page llorando por las esquinas" y recordó las "herencias" con las que se encontró el PP al llegar al Gobierno regional.

"Nosotros no lloramos, no nos tembló la mano, nos pusimos a trabajar y pagamos los millones de euros que debían los socialistas", aseguró el 'popular'. Tirado pidió también a García-Page que "aproveche" las oportunidades de la economía española que "está creciendo" y que para eso se debe poner a remar en la "dirección de quienes más crecen". "No puede ser que según la Airef, Castilla-La Mancha crece menos que el resto de España. Es malo para nosotros", explicó.

Se mostró seguro de que el PP ganará las elecciones de 2019 y así convertirá la tierra en el "sueño que tenemos, que será una realidad. Lo decimos con el corazón, una Castilla-La Mancha de pleno empleo y a eso os convoco a trabajar", afirmó Tirado. Finalmente, ironizó con la política de "Page milanuncios.com" y "Page 2000mentiras.com. "No sé qué es peor", se lamentó Tirado. Por eso pidió a los jóvenes que trabajen con "rigor, que vuestra palabra valga no como la de García-Page", afirmó.

"A la izquierda no le gusta la gente"

En el acto intervino también Jesús Labrador, vicesecretario del PP de Castilla-La Mancha, que instó a confiar en los miembros de las Nuevas Generaciones. "La nueva política no tiene nada en lo que no hayamos participado. Para un toledano defender que no solo lo nuevo basta no es difícil, basta ver la ciudad", afirmó y pidió a los 'populares' que no tuvieran "ocurrencias" como la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. "Creed en el trabajo y la humildad y no os olvidéis de una cosa, para qué estamos aquí: por los españoles, con pasión por España", concluyó.

Reyes Fernández, presidenta nacional de las Nuevas Generaciones, ha criticado en su inversión que "a la izquierda no le gusta la gente" y ha acusado a Page de "no tener compromiso" con Castilla-La Mancha. En este sentido, ha afirmado que el PP es un partido en el que les gusta "ayudar a la gente" y "todos los que estáis aquí tenemos un compromiso social". Le aconsejó también al Gobierno de PSOE y Podemos en la región que se dejen "aconsejar por el PP". "Si algo sabemos es de crear puestos de trabajo, por tanto, déjense ayudar".