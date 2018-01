Puig reprocha a Feijóo que la Generalitat tendría 2.500 millones más con la financiación de Galicia

"Si la Comunitat Valenciana tuviera la financiación que tiene Galicia por habitante este año hubiéramos tenido 2.500 millones más de euros, con lo cual evidentemente no tendríamos ningún problema de deuda y la asumiríamos toda". De esta forma contestó Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, a su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, después de que este último cargara contra la lucha por la financiación, asegurando que el president "debería estar agradecido" al gobierno de Mariano Rajoy porque le ha perdonado 11.000 millones de euros en intereses de la deuda.

Ximo Puig ha rechazado este martes el "rifirrafe" y la "guerra" que "propone" Feijóo, calificado como "muy irresponsable" lo que están haciendo "quienes intentan azuzar el debate entre territorios". "Alguien pretende que otra vez el debate sobre la financiación se convierta en un debate entre comunidades autónomas. Yo desde luego no estoy en esa tesitura. Creo que es muy irresponsable lo que se está haciendo por parte de quienes intentan azuzar el debate entre territorios", ha manifestado el presidente valenciano.

Sobre la responsabilidad atribuída a la reforma de la financiación de 2009 realizada por el gobierno del PSOE, Puig ha instado a "contar esa cifra desde el año 2000" para comprobar "la profunda asimetría que existe". "Pero así y todo el conjunto del sistema tiene un déficit de 16.000 millones, con lo cual yo no quiero entrar en la guerra que propone el señor Feijóo, que no se por qué la propone porque entre otras cosas creo que eso no favorece en absoluto a la unidad del país, a lo que es un sistema de bienestar que debe ser igual para todos los españoles", ha agregado.

Así, el 'president' ha sostenido que en estos momentos "se trata de cumplir la palabra dada, cumplir con lo que se acordó en la Conferencia de Presidentes, en la que estaba el señor Feijóo y estábamos todos los demás, y se acordó que se aprobaría el sistema de financiación en 2017", algo que "ya se ha incumplido", pero "por lo menos que no se intenten generar debates absurdos".

'Fake new'

Dentro de este "rifirrafe" una cifra que destacó especialmente fue la de 11.000 millones de euros intereses "condonados" por el Gobierno de Mariano Rajoy al que aludió Feijóo, un dato falseado y contestado por el PSPV.

El portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, replicó a Feijóo que los valencianos "no debemos agradecerle nada ni a Rajoy ni a Montoro", acusando al presidente gallego de "manipular" las cifras y demostrar "su profundo desconocimiento sobre cómo funciona y en qué situación se encuentra el actual modelo de financiación".

Según el portavoz socialista, "lo único que hicieron -Rajoy y Montoro- fue, en plena campaña electoral y solo por intereses partidistas, poner a interés 0% un dinero que nos llega en forma de préstamo cuando es dinero nuestro y que debería llegarnos vía financiación autonómica". "Desde entonces Montoro nos cobra un interés de más del 0'8% y es responsable de que el coste de la deuda suponga ya más de 5.000 millones de euros para los valencianos y valencianas cada año", ha manifestado.

La cifra esgrimida por Feijóo saldría de un informe del Ministerio de Hacienda publicado de 2017 que afirmaba que la Comunitat Valenciana se habría ahorrado 11.300 millones de euros en intereses gracias al gobierno al acogerse al FLA entre 2012 y 2016 con un interés menor que si se hubiera financiado en los mercados, confundiendo así el supuesto 'ahorro' con una 'condonación' del gobierno.