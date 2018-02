La Plataforma Pro Soterramiento pone en marcha un crowdfunding para pagar las multas a los vecinos

La Plataforma Pro Soterramiento ha puesto en marcha un crowdfunding bajo el hashtag de #HelpMultas para recaudar los 30.000 € que suman las 36 multas impuestas a los vecinos del barrio del Carmen por parte de la Delegación del Gobierno por participar en manifestaciones en contra de la llegada del AVE en superficie que dividirá el municipio de Murcia en dos.

"Después de que el nuevo delegado de Gobierno de Murcia, Francisco Bernabé, haya estado ufanándose en los medios de que quien la hace la paga los vecinos del barrio han recibido hasta 36 multas que se retrotraen al 3 de octubre, así que seguramente llegarán más", dice Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento.

"La mayor parte de ellas son sin identificación en persona. A mí no me han multado, pero en alguna de ellas se dice que el motivo de sanción es que se les ha identificado en una imagen con un altavoz en la mano a mi lado", añade Contreras. "Los vecinos se han manifestado de forma pacífica y no nos van a amedrentar", añade el portavoz de la plataforma quien no se ha cansado de repetir que el movimiento vecinal no apoya los actos vandálicos que han tenido lugar en las vías.

En la petición de crowdfunding la plataforma afirma que "la represión del gobierno está siendo brutal y absolutamente desproporcionada". La campaña lleva recaudados 1.380 € en su primer día de funcionamiento y se pueden hacer aportaciones desde 5 €.

Los vecinos del barrio del Carmen, donde se concentran diariamente desde hace cinco meses, se han estado enfrentado a "cargas policiales, detenciones, identificaciones indiscriminadas" , se afirma en la petición online. "Parece un estado tomado por la policía, con decenas de agentes destacados permanentemente allí y estamos siendo multados con sanciones de 1.000 euros de media sólo por manifestarnos pacíficamente", añaden.

Carga policial contra un manifestante / ELISA RECHE

"Tensión" en la comisión de seguimiento de las obras

El miércoles por la mañana tuvo lugar la reunión de la comisión de seguimiento de las obras del AVE a la que asistió el presidente de Adif, Juan Bravo, para ofrecer información sobre las obras a miembros de la plataforma Pro Soterramiento.

"El ambiente de la reunión ha sido más tenso que en otras ocasiones porque hemos enfrentado nuestros informes de seguridad para la pasarela que se está construyendo actualmente en Santiago el Mayor", dice Contreras. "Nuestro informe, que está en la Fiscalía, dice que el diseño de la construcción de la pasarela no es segura", añadió.

Bravo confirmó el miércoles en Murcia que la vía provisional estará en servicio el 30 de agosto para trenes de cercanías y mercancias, al tiempo que calificó de infundadas las dudas sobre la seguridad de las pasarela. El plazo previsto para que se concluya el soterramiento sería en 2020.

Por otra parte, el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz-Manzanera, dijo este miércoles en una entrevista concedida a la Cadena Cope que el dictamen sobre la pasarela llegará antes de seis meses debido a la "urgencia" del tema.

30 años de movimiento vecinal

La Plataforma Pro Soterramiento se define como "un movimiento vecinal que reivindica el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad desde hace 30 años. Unas vías en superficie que suponen una verdadera cicatriz, aislando a los vecinos y a los barrios, condicionando su desarrollo y provocando importantes problemas de contaminación y de seguridad".

"En 2006 el movimiento vecinal consiguió que las tres administraciones competentes -Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento- firmaran un convenio que garantizaba el ansiado soterramiento. Sin embargo, en 2011 el Gobierno anunció que su prioridad era la llegada del AVE en superficie y que condicionaba el soterramiento a esta llegada".

Desde entonces los vecinos volvieron a manifestarse "reclamando el Soterramiento de las vías y contra el AVE en superficie, que supondrá la construcción de un muro que dividirá aún más la ciudad y que retrasará sine die el Soterramiento de las vías".