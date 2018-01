Unidos Podemos pide al Gobierno que recupere la gestión de las autopistas y elimine los peajes

El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado este jueves una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno que no saque a concurso la gestión privada de nueve tramos de autopistas de peaje cuyas licitaciones vencen entre 2018 y 2021. Entre ellas está el tramo de la AP6 en el que quedaron atrapados miles de personas el día de Reyes. La propuesta, que debe ser aprobada por el Pleno del Congreso, apuesta por eliminar los peajes de forma genérica y deja abierta la puerta a que los conductores profesionales sí lo sigan abonando.

La concesión de la AP6 que gestiona Iberpistas (filial de Abertis) concluye este 2018. Según la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, es el ejemplo perfecto de por qué el Estado debería recuperar no solo la titularidad, sino también dicha gestión. "No puede estar en manos privadas porque no son capaces de gestionarlas", ha señalado Montero en una rueda de prensa.

El propio Gobierno de Mariano Rajoy se ha intentado sacudir su responsabilidad en el caos de la autopista que une Madrid con Galicia acusando precisamente a la concesionaria de no haber cumplido con sus obligaciones al no mantener la AP6 en condiciones de circulación y, después, por haber permitido que los coches entraran en ella.

La Unidad de Emergencias del Ejército (UME) tuvo finalmente que intervenir para ayudar a las personas atrapadas, algunas durante 18 horas, darles comida y agua y, finalmente, limpiar la carretera para permitir el avance de los coches.

Pero la AP6 no es la única carretera que tiene tramos privatizados cuya concesión termina entre 2018 y 2021. La AP7, la AP4, la AP2 y la AP 1 también entran en el catálogo de vías que Unidos Podemos quiere que sean gestionadas directamente por el Estado.

Todo sin coste para el erario ya que en ningún caso se contempla en esta PNL la compra o expropiación de otras carreteras, como al AP9 (Ferrol-Portugal), cuya concesión acaba de ser prorrogada hasta 2048. La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha explicado en la misma rueda de prensa que la llamada Autopista del Atlántico y de la AP68 (Bilbao-Zaragoza), "son un caso aparte que se debería estudiar en la Comisión de Fomento".

Díaz ha asegurado que su grupo está preparando soluciones concretas para ambas vías, pero que tendrá un tratamiento diferente a la PNL presentada este jueves.

Levantar los peajes

En Unidos Podemos creen que es el momento propicio para que "los españoles sean los gestores de su red de carreteras", según ha explicado Montero. Si el Gobierno ejecutara la propuesta presentada por el grupo confederal y renunciara a reprivatizar los 600 kilómetros de autopistas rescatadas por el erario público pasaría a controlar "el 70% del total de los kilómetros de autopistas con peaje", según la PNL de Unidos Podemos.

¿Y qué haría el Estado con estas carreteras? La portavoz gallega ha asegurado que igual que no se paga directamente por la Sanidad "tampoco hay que pagar por la movilidad".

Unidos Podemos-En Comú-En Marea aboga así por quitar los peajes en los nueve tramos cuya concesión termina entre 2018 y 2021, así como de las autopistas quebradas y rescatadas por los contribuyentes.

Díaz ha apelado, eso sí, a otros modelos donde los vehículos profesionales (mercancías, viajeros, etcétera) sí abonan un peaje por el uso intensivo que hacen de las vías y porque les genera un beneficio económico.