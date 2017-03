El Consejo de Transparencia amonesta a RTVE y le obliga a publicar el sueldo de sus altos cargos

El Consejo de Transparencia –organismo público independiente que se encarga del acceso a la información– ha emitido un informe en el que echa un rapapolvo a la radiotelevisión pública española por no facilitar datos sobre cuántos directivos tiene y cuánto cobra cada uno.

La petición de información la hizo un ciudadano el 7 de octubre de 2016, que solicitaba a RTVE un organigrama de altos cargos en 2014 y 2015 que especificara los salarios de cada uno.

La corporación que preside José Antonio Sánchez le contestó un mes después diciendo que "inadmitía" a trámite la petición. Lo justificaba en varios motivos: no es competencia de ellos facilitar esos datos y el ciudadano presentó la pregunta "en formato papel, lo cual impide tener constancia de la identidad efectiva de quien dice presentarla".

Tras negarse a dar los datos, el demandante de la información recurrió al Consejo de Transparencia que, en un duro dictamen fechado el 15 de marzo de este año, se muestra crítico con la negativa de RTVE a dar los salarios, le replica que no tiene razón en sus argumentos, y le obliga a facilitar esta información.

Primero, RTVE aducía que no es la competente para dar los sueldos porque es una "sociedad mercantil" y no una administración pública. Cosa que es verdad pero que, como dictamina el Consejo, no es excusa, ya que gestiona un servicio público, así que le son "íntegramente de aplicación las disposiciones de la ley de transparencia".

Además, el Consejo le afea que utilice este argumento ahora, cuando en anteriores ocasiones sí se ha considerado competente. "No se sostiene", dice el informe en una de sus 21 páginas, en el que recoge también las alegaciones del Ministerio de Hacienda (que da la razón a RTVE).

Respecto al argumento de que se presentó en formato papel, el Consejo cita literalmente la ley, que especifica que "la presentación de una solicitud de acceso a la información de ningún modo debe ser presentada exclusivamente a través del Portal de Transparencia" online y recuerda que se admite "cualquier medio".

En este sentido, RTVE no puede negarse a responder "en atención a cuestiones formales que, o bien no son de aplicación o podrían haber sido subsanadas durante la tramitación", concluye.

El Consejo le recuerda también a la corporación que las retribuciones de directivos son publicables, como ya se ha establecido en expedientes anteriores, y falla que la corporación que dirige Sánchez debe publicar estos salarios y hacerlo con copia al propio Consejo. Si la dirección de radiotelevisión no quiere hacerlo, su única opción es recurrir a nte los tribunales ordinarios.

Opacidad en otros gastos

RTVE mantiene la opacidad sobre los salarios de los altos cargos pero también se ha negado a contestar otras peticiones de información, incluso interponiendo demandas ante la justicia para evitar hacer públicos ciertos gastos.

Se ha negado, por ejemplo, a revelar cuánto le costó la gala de Eurovisión 2015 aduciendo " perjuicio para sus intereses económicos y comerciales" tras la pregunta de un ciudadano en el Portal de Transparencia. La justicia ha condenado a la corporación por segunda vez a hacerlos públicos.

Además del caso de Eurovisión, también ha presentado recurso ante los tribunales para evitar responder a una pregunta sobre el coste desglosado canal a canal y contra la petición de información sobre las películas españolas compradas por un millón de euros a la productora del empresario Enrique Cerezo . Todos estos recursos judiciales los paga la corporación también con dinero público.

Otro caso que ha llegado hasta la Audiencia Nacional son las auditorías. Un trabajador pidió que se hicieran públicas, algo a lo que se negaba RTVE, y finalmente la justicia ha dado la razón al trabajador. Ha judicializado también la pregunta sobre los gastos de la gala de fin de año 2015.

Los salarios desglosados de los directivos no se han hecho públicos, pese a la petición de este ciudadano y también de algunos sindicatos, y se conocen solo parcialmente algunos, como el fichaje de cuatro directivos de informativos que cuestan 300.000 euros anuales, tal y como publicó eldiario.es gracias a un documento enviado al buzón seguro filtrala.org.

Sí se conoce el salario del presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, que se publicó en el portal de transparencia de RTVE. En 2016 ingresó 197.125,44 euros, incluyendo sueldo fijo y variables, aunque no viene desglosado. El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, cobra 78.996 euros, es decir 2,5 veces menos que el presidente de la radiotelevisión pública.

eldiario.es ha preguntado a RTVE si va a publicar los salarios de los altos cargos o si va a recurrir ante la justicia ordinaria sin obtener respuesta.