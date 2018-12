Juan Marín (Cs): "No voy a excluir a nadie" en las negociaciones

"Nos pueden gustar más o menos los interlocutores, pero yo hablaré de ideas, de leyes, de iniciativas, de presupuestos. (...) Eso es lo que tiene que hacer un demócrata. No voy a excluir a nadie". Así se ha expresado Juan Marín en una entrevista concedida a ABC este sábado reiterando lo dicho hace apenas tres días. También ha asegurado que no tiene "líneas rojas" ni "complejos" a la hora de negociar. "Ni con Vox ni con nadie".

"Nosotros hemos tenido la misma posición con Adelante, con el PSOE y con Vox", explica el líder naranja en Andalucía para responder a una de las principales críticas de PSOE y Adelante Andalucía, no sólo en la comunidad autónoma si no también en el ámbito nacional: la necesidad de contar con el partido de extrema derecha Vox no sólo para la investidura previsible de Juanma Moreno (PP), si no para sacar adelante las leyes y políticas durante la legislatura. Una crítica que no se limita a los adversarios políticos: hay dirigentes entre sus filas que demuestran una notoria "incomodidad" por la cada vez más visible presencia de Vox en su órbita de acción política. Las palabras de Manuel Valls son sintomáticas de esta realidad o las de sus socios liberales europeos que ya la noche electoral advirtieron a Rivera del riesgo de pactar con la extrema derecha. De hecho, esta circunstancia ha complicado los primeros contactos y, de momento, se ha evitado la foto a tres (PP, Cs y Vox).

Marín se muestra satisfecho con la negociación realizada para controlar la Mesa del Parlamento andaluz, una negociación que, de nuevo, ha sumado los votos de los tres partidos sellando una alianza mayoritaria y dándole la presidencia a Ciudadanos. "Primero programa, luego la mesa del Parlamento y ahora el Gobierno", explica marcando los pasos de los acuerdos. Sin embargo, el acuerdo programático desarrollado entre Ciudadanos y PP tendrá ahora una nueva revisión cuando se sienten a negociar con Vox la investidura. No obstante, Marín insiste en su entrevista en que negociará "con todos".

Sobre la estructura de Gobierno manifiesta su deseo de que esté conformado por "una Presidencia, una vicepresidencia y diez consejerías" con presencia de "profesionales independientes". También aboga por que la presidencia y la Consejería de Hacienda estén en manos de partidos distintos, extremo con el que discrepan con el PP y que será, sin duda, uno de los puntos de la negociación del Gobierno.

"El PSOE-A tiene un problema que no ha sabido encontrar"

Tanto en la entrevista de ABC como en otra concedida a Europa Press, Juan Marín, ha considerado que la presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, está "tocada" tras los resultados que su partido cosechó en las urnas en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

Así, ha recordado que Cs ha subido de nueve a 21 diputados, mientras que el resto de fuerzas han perdido apoyos salvo Vox, que ha irrumpido en el arco andaluz con doce parlamentarios, toda vez que ha incidido en que, al contrario de lo que cree que hace Susana Díaz, "este escenario hay que reconocerlo y respetarlo". "Esto no va de hacer amigos, pero sí soy demócrata y creo que tenemos un marco constitucional, un Estatuto y unas normas y órdenes que están para cumplirlas porque si no me salgo del orden democrático como hacen algunos", ha avisado.

"Creo que el PSOE-A todavía no ha entendido ese escenario, busca culpables, como siempre, fuera; antes era Mariano Rajoy, que no había financiación, o era el presidente del PP-A, Juanma Moreno, o incluso el problema era yo; para el PSOE-A siempre el culpable es otro", ha lamentado Marín, que ha animado a los socialistas a que "miren hacia dentro" porque "tienen un problema que no han sabido encontrar".

Tras recordar que Susana Díaz perdió las primarias del PSOE y que ahora ha conseguido el peor resultado de la historia del PSOE-A que incluso le lleva a perder la Junta tras casi 40 años, el líder andaluz de Cs le ha espetado que "algo habrá hecho mal". "Y creo que esa falta de humildad provoca reacciones como las que suele tener habitualmente", ha remachado.

Juan Marín ha dicho que no sabe ni le preocupa si Susana Díaz agotará la legislatura como líder de la oposición, a la par que ha explicado, preguntado por si ella puede dificultar las conversaciones Cs-PSOE, que desde las elecciones ha hablado con el vicepresidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios, y con el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, y que le da la sensación de que "traen un mandato de la presidenta".

"Yo normalmente las decisiones las tomo con mi equipo, no las tomo yo, pero puede que Susana Díaz tenga una autoridad dentro del PSOE-A y del grupo, que es legítima, que hace que los demás actúen en función de lo que ella dicte", ha proseguido antes de considerar que "alguien le debería decir qué está pasando y que algo no funciona bien dentro del PSOE-A".