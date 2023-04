La amenaza de un exconcejal del PP a una periodista de Cádiz: “Muchas sonrisas variarán tras el 28 de mayo”

“Muchas sonrisas variarán en Onda Cádiz, tras el día 28 de mayo. Será cuando el Kichi salga de la alcaldía y las empresas públicas tomarán otro giro”. Es la amenaza lanzada por José Blas, exconcejal del Partido Popular, dirigida expresamente a la periodista Mirian Peralta, de Onda Cádiz, que aparece en su publicación de Twitter en varias fotos acompañando al texto.

Ahora Blas es presidente de los graduados sociales de Cádiz y Ceuta, pero después de haber sido durante 36 años concejal en el Ayuntamiento gaditano, su tuit no ha pasado inadvertido y ha provocado múltiples reacciones a nivel político. Quien ha tenido que salir públicamente a desacreditarlo es Bruno García, actual candidato a la alcaldía del PP, que se ha puesto del lado de la periodista.

“Le he comunicado personalmente a Mirian Peralta todo mi apoyo a su labor profesional y para reiterarme en que para nosotros siempre ha sido y es una excelente periodista”, decía García después de que el grupo municipal también capeara el temporal en las redes sociales a favor de la comunicadora: “El PP de Cádiz considera a Mirian Peralta una excelente profesional, sin matices y sin duda ninguna: así ha sido desde que comenzó su trayectoria en Onda Cadiz TV , creada por el Ayuntamiento de Cádiz durante la etapa del PP, hasta el día de hoy y, por supuesto, será en adelante”.

José María González, Kichi, alcalde de Cádiz, mandó un mensaje a los populares de Cádiz a través de las redes sociales después de las palabras de Bruno García y de José Blas, con alusión a ambos: “Menudos regalitos tenéis. Un candidato que no que no quiere ser alcalde y un ex concejal que no se acostumbra a dejar de ser estrellita”.

El PP machista y matón que gobernó a golpe de rodillo 20 años quiere volver para cargarse la libertad periodística.



Siempre nos tendrán enfrente de sus amenazas y su odio. Todo mi apoyo a mi compañera Mirian y a tantos periodistas que sufrieron (sufrimos) su autoritarismo. pic.twitter.com/36cmZbUWER — David de la Cruz (@ddelacruz7) 3 de abril de 2023

El que denunció la publicación de José Blas fue David de la Cruz, candidato de Adelante Cádiz a la alcaldía. Como periodista dice saber cómo se las gasta el exconcejal: “El PP machista y matón que gobernó a golpe de rodillo 20 años quiere volver para cargarse la libertad periodística. Siempre nos tendrán enfrente de sus amenazas y su odio. Todo mi apoyo a mi compañera Mirian y a tantos periodistas que sufrieron (sufrimos) su autoritarismo”.

La comunicadora gaditana no ha querido hacer ningún comentario al respecto de la amenaza del político, pero ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas de Cádiz: “Desde el Colegio de Periodistas le exigimos eliminar este tuit y disculpas públicas hacia la compañera y el equipo de profesionales de Onda Cádiz. No hay justificación alguna para las amenazas y el señalamiento de sus profesionales. Es antidemocrático y deleznable”.

José Blas ya fue protagonista en 2019 cuando pidió la descalificación de una comparsa por decirle en una letra que era “amante del fascismo de vanguardia”. En el pasodoble le decía “que le niega el bono ayuda a sus paisanos y deja un pufo millonario en la Tacita. El que se mea en nuestras cruces pregonando que vivimos suplicando que nos den una paguita. El que amordaza las verdades denunciando al pobrecito que desprecia su inconsciencia. Ojalá que al jubilarte por tu boca se atragante tu perrísima conciencia. Hasta que rindas en la acera la vomites y te mueras de vergüenza”.