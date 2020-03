Cinco personas inmigrantes siguen retenidas en el CIE de Algeciras mientras que el anexo de Tarifa está vacío

Cinco hombres están actualmente retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, según ha dado a conocer este lunes la campaña estatal por el Cierre de los CIE y han podido confirmar a este periódico fuentes del Ministerio del Interior. Las personas privadas de libertas seguirán en el CIE de Algeciras hasta que se tome una decisión al respecto, o pasen los 60 días máximos establecidos por la ley, como en cuaquier otro momento independientemente del estado de alarma vigente en España para contener la expansión del coronavirus.

Mientras, el anexo de Tarifa, y según las mismas fuentes oficiales, está actual y temporalmente vacío después de que la semana pasada después de hacerse "valoraciones individualizadas caso por caso poniendo en relación la causa de ingreso con las capacidades reales de retorno" y que han conllevado el cese del internamiento en los que aún se encontraban retenidos.

Fuentes cercanas a estos centros indican que en cada caso se estudia dónde podría quedarse el interno en caso de liberación, bien en un sistema de acogida de una entidad o con algún familiar, todo eso previa autorización judicial y en el actual contexto de paralización de los juzgados.

Las circunstancias actuales

Desde el Ministerio del Interior se insiste, como ya informó eldiario.es a finales de la semana pasada, que no se ha dado "ninguna orden" estatal para liberar a los internos de los CIE, sino que los inmigrantes son liberados cuando cumplen los 60 días de encierro, el periodo máximo de estancia marcado en la legislación. No obstante, las organizaciones sociales que suelen tener presencia en estas dependencias apuntan que ya están siendo liberados internos que no habían cumplido los dos meses de internamiento, priorizando a aquellas personas que cuentan con arraigo en España y residencia. De hecho, el El Gobierno activó un operativo para alojar a inmigrantes liberados de los CIE de Madrid, Valencia y Barcelona.

También la semana pasada, el Defensor del Pueblo pidió al Gobierno la salida de todos los internos ante el imposible retorno a sus países de origen. "Se da la particularidad de que su privación de libertad tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión. Las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad", recomendó Francisco Fernández Marugán en respuesta a una queja registrada por la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, con funciones de control jurisdiccional del CIE, volvió a alertar hace unos meses de que, entre otras muchas cuestiones, no se han suprimido las rejas de las habitaciones de las personas extranjeras que permanecen en su interior ni se han dotado de luz natural ni disponen de una mesa o una taquilla para depositar los enseres.

El Ministerio del Interior, del que dependen en última instancia las instalaciones, alegaba entonces que se estaba ejecutando ya la construcción de un nuevo CIE en Algeciras, que sustituirá tanto al actual de la localidad como a su anexo en Tarifa. Las instalaciones se van a construir siguiendo el nuevo modelo, que incorpora muchas de las recomendaciones formuladas en los últimos año", apuntaron fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. ¿Los plazos? A ejecutar en tres años desde su aprobación, que fue en enero de 2019, dijeron las fuentes.