Calviño: “Tengo serias dudas de que un Gobierno PP-Vox sea capaz de gestionar con honestidad los fondos europeos”

A 48 horas del cierre de campaña, la vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno, Nadia Calviño, ha pasado por Sevilla con un mensaje muy duro contra PP y Vox, un tándem que “puede descolgar” a España del crecimiento económico y del liderazgo en Bruselas en debates sobre políticas que van a marcar el futuro de Europa. “Vox tiene una agenda antieuropea, la Comisión Europea no tiene un diálogo abierto con este grupo. Vox no va a ayudar a que España tenga una buena relación con las instituciones europeas”, ha censurado.

En su discurso ha llegado a poner en duda la gestión limpia de fondos públicos que haría un hipotético Gobierno de PP y Vox en España, si el bloque conservador alcanza la mayoría absoluta el próximo domingo en las urnas. “Me inquieta un tema y es que la gestión de los fondos europeos necesita de una gran limpieza y honestidad. En Bruselas se ponen todos los mecanismos para evitar el fraude, y yo tengo serias dudas de que un Gobierno PP-Vox sea capaz de gestionar con honestidad, transparencia y eficiencia estos recursos públicos. La experiencia en Castilla y León no nos da lugar a la esperanza”, ha asegurado, para concluir que “la entrada de Vox se uniría a la natural dificultad del PP para llevar programas de inversión para explotar el potencial del país”.

Calviño ha participado esta mañana en un desayuno informativo en el hotel Alfonso XIII, presentada por la ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero. En esta circunscripción, la única donde los socialistas jamás han perdido unas elecciones generales, también lidera la lista del PP Juan Bravo, el responsable económico de ese partido y ex consejero de Hacienda del primer Gobierno de Juan Manuel Moreno. Calviño ha cargado contra Bravo y contra el programa económico del PP. “El programa electoral del PP, me lo he estudiado bien, es un agujero negro de 20.000 millones de euros en las cuentas públicas. Tal y como está planteado, no cumpliría las reglas fiscales, salvo que tengan previsto un recorte masivo de gasto público y del Estado de bienestar”, ha dicho.

Y ha rematado con esta frase: “Fíjese cómo será, que el propio Bravo ha tenido que salir a decir a los medios que no van a bajar impuestos a lo loco, algo inédito en una campaña electoral”. El discurso de la vicepresidenta se ha detenido mucho en su experiencia en Bruselas, donde “España tiene ahora un liderazgo reconocido como nunca antes”. “España es el único país que ha recibido tres pagos de los fondos de recuperación por hitos cumplidos con Bruselas, y vamos a percibir el cuarto, de 10.000 millones, antes de que termine el año. Y esto es difícil, porque requiere mil entrevistas y un control que hacen las instituciones europeas y que es muy complejo”.

Calviño ha hecho una defensa cerrada de la figura del presidente y candidato socialista, Pedro Sánchez. “Los fondos Next Generation tienen el nombre de Pedro Sánchez, mal que le pese a algunos”, ha subrayado.