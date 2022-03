El Gobierno andaluz justifica que el comité de símbolos contrarios a la memoria no se reúna desde que su creación

La Orden que regula el Comité Técnico que debe relacionar los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados o eliminados en Andalucía fue aprobada el 27 de julio de 2020. Este jueves se han cumplido exactamente 20 meses desde su publicación en el BOJA, pero el órgano colegiado “todavía no se ha reunido”, según ha reconocido en el Parlamento la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, resaltando que la normativa “no establece un número concreto de reuniones ni una periodicidad en el tiempo para su convocatoria”.

La Junta, sobre la tumba del franquista Queipo: "No es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores"

Saber más

La consejera respondía así a una pregunta con ruego de respuesta oral en comisión efectuada por el diputado socialista José Fiscal, quien ha lamentado que “se va la legislatura” sin que se haya convocado al comité “para que se aplique” la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. “¿No le parece a usted razonable que se hubiera reunido después de más de año y medio al menos una vez?”, le ha preguntado a la consejera, a quien le ha pedido “una fecha o una explicación de por qué esto es así”. “Este tema no es una prioridad para el Gobierno del señor Moreno Bonilla ni creen en este asunto y decisiones como esta lo ponen de manifiesto”, ha zanjado Fiscal en ese sentido.

Del Pozo, en su turno de réplica, ha considerado que “este no es un asunto para hacer política como hacen ustedes”. Además, ha defendido que la actual Junta “ha comenzado el desarrollo de la ley y es el que más exhumaciones está impulsando”. Cabe recordar que los más de 600 cuerpos exhumados entre 2020 y 2021 a los que ha hecho referencia Del Pozo en otras comparecencias públicas se corresponden casi en su totalidad con la fosa de Pico Reja, según el propio Portal de Transparencia, al amparo del convenio de colaboración entre la Consejería, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla, donde el Gobierno central también está aportando, como ya detalló este periódico.

“Con lo que tenemos encima”

Mientras asuntos como el de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano podrían ser abordados, puesto que el comité debe “asesorar al órgano directivo competente en memoria democrática en la determinación de los elementos que sean contrarios a los objetivos” de la ley andaluza “y que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente por sus titulares”, la consejera ha respondido a la pregunta concreta de Fiscal: “¿Sabe por qué no se ha reunido este comité? Porque solo se han recibido en la Consejería cuatro consultas”. Y ha explicado a continuación: “Como usted comprenderá, con la que está cayendo en esta legislatura, y con lo que tenemos encima, mi objetivo es priorizar las exhumaciones y llamar a los familiares, que es lo que hago cuando se producen las identificaciones genéticas”. En todo caso, le ha dicho al diputado, “quédese tranquilo, que muy pronto el comité técnico se reunirá aunque tenga poco o casi nada que resolver, no se preocupe”.

La propia el Pozo dijo a este periódico el pasado mes de septiembre que entonces faltaba el nombramiento de las “tres personas que, por su cualificación profesional o trayectoria social o académica, sean consideradas expertas conocedoras del período histórico al que se refiere la normativa reguladora de esta materia”. En la comisión, la consejera ha dicho que el comité se reunirá “muy pronto”.