La Toma de Granada: entre gritos de "yo soy español" y "no hay nada que celebrar"

La 527º celebración de La Toma de Granada este 2 de enero se está desarrollando sin incidentes destacables hasta el momento. Al menos, nada que no se haya visto en otras convocatorias.

La concentración en contra de la celebración de La Toma de Granada 2019

La jornada que festeja la entrega de a ciudad por parte de Boabdil a los Reyes Católicos no se está siendo testigo de nada de lo que no haya sido testigo ya: una Plaza del Carmen (centro de la celebración) en la que, durante el desfile de La legión y el transcurso de los actos institucionales, se pueden ver muchas banderas españolas (que el PP ha repartido en esta ocasión), gritos de "yo soy español, español" entre los partidarios de la festividad, y la también habitual concentración contra La Toma que reivindica que "no hay nada que celebrar".

No se han desplegado banderas franquistas hasta el momento, como sí se hizo en otras convocatorias. Aunque sí se ha podido ver alguna de la organización ultra Hogar Social entre el público. Y se han tocado bocinas, a pesar de que era una de las prohibiciones municipales de este año.

Imagen de la celebración de La Toma de Granada 2019

De hecho, el Ayuntamiento de Granada ha previsto medidas de seguridad reforzadas para este año con más agentes de la policía nacional y local, y con medidas como la prohibición de "simbología radical". A la cita han acudido representantes de todos los partidos con representación municipal, excepto Vamos Granada e Izquierda Unida. Como novedad, también ha estado presente el secretario de organización de Vox, Ortega Smith, que, aunque no tienen presencia en el Ayuntamiento, ha querido participar del día.

La celebración de La Toma lleva décadas de controversia. Con el final del franquismo, en los años 80, aparecieron los primeros colectivos que abogaban por repensar esta fiesta y se manifestaban en contra. En el siglo XXI, la polémica continua con posturas que van desde la defensa histórica de La Toma como comienzo de la "unificación de la Península Ibérica", pasando por los que defienden el día como una tradición de la ciudad, hasta los que la rechazan por considerar que es un "error histórico" y la celebración de "un genocidio".

Entre los críticos con la Toma la asociación Granada Abierta celebra desde hace unos años un festejo alternativo como respuesta a lo que consideran un acto "sectario y excluyente". Por eso han organizado en la Fundación Euroárabe un encuentro cultural que abogará por la "igualdad y la libertad" recordando a artistas granadinos como Federico García Lorca o Francisco Ayala, entre otros; y reivindicando que se celebre como fiesta granadina el día de Mariana Pineda el 25 de mayo.

La realidad es que en los últimos años grupos de extrema derecha han monopolizado la conmemoración. Por eso, el Ayuntamiento ha reforzado las medidas de seguridad este año.