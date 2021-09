La intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio de Sierra Bermeja, que arrasó 10.000 hectáreas de monte en Málaga y desalojó a 3.000 vecinos de sus casas, se ha convertido en un arma arrojadiza entre el Gobierno central, el PSOE andaluz y la Junta de Andalucía.

La UME se desplazó a Ronda 36 horas antes de su intervención en el fuego de Sierra Bermeja tras un "preaviso" de la Junta

Los socialistas denunciaron el jueves en la comisión de Presidencia en el Parlamento una "negligencia" del consejero del ramo, Elías Bendodo, al que acusaron de haber dado un "preaviso" al Delegado del Gobierno en Andalucía para que desplegase a la UME el viernes 10 de septiembre, estando declarado el nivel 1 y 2 de emergencia, y poco después, "de forma inexplicable, se le pidió su retirada", cuando un batallón ya había salido de la base de Morón, en Sevilla, hacia el lugar del suceso. El portavoz en la comisión, Mario Jiménez, habló de una "contraorden" por parte de la Junta que habría obligado al batallón ya movilizado a permanecer 36 horas esperando, hasta que se activó formalmente la solicitud de intervención el domingo 12 por la mañana.

No hubo "contraorden"

Fuentes de la UME desmienten categóricamente la tesis del PSOE andaluz y niegan que recibieran ninguna "contraorden" para frenar su actuación. Su explicación es mucho más sencilla: el viernes la Junta de Andalucía había solicitado la ayuda de medios del Estado para tratar de sofocar el incendio de Sierra Bermeja, pero no específicamente la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Sin embargo, en ese momento se decidió formar "un pelotón de reconocimiento previo" que, esa misma tarde del viernes, se desplazó desde la base de Morón, en Sevilla, hasta el acuartelamiento de la Legión en Montejaque (Ronda), para supervisar las instalaciones donde iban a pernoctar y movilizarse los soldados que finalmente intervendrían en el incendio.

Este dispositivo de reconocimiento no fue ordenado por nadie, porque forma parte del "protocolo habitual" de la UME. En su argot se llama "alerta temprana", y sirve como avanzadilla para "ganar tiempo", reconocer el terreno de acceso, las carreteras, las zonas logísticas, con objeto de evitar cualquier contingencia en el momento del despliegue definitivo. La UME se traslada con maquinaria pesada y con mucho personal -más de 300 efectivos actuaron en el fuego de Sierra Bermeja- y el comando de reconocimiento debe cerciorarse de las cuestiones logísticas. En el cuartel de Ronda pernoctaron un par de días, pero posteriormente se trasladaron a una ubicación más próxima al incendio, en un polideportivo de Jubrique, explican fuentes del Ministerio de Defensa.

"Nadie le dijo a la UME que se adelantara el viernes y que luego se volviera. No hubo ninguna contraorden, simplemente se siguió el protocolo de alerta temprana para ganar tiempo", subrayan desde la UME. La mayoría de los 24 soldados que formaban parte de aquel pelotón de reconocimiento que se desplazó a Ronda el viernes 10 de septiembre están ahora mismo ayudando en La Palma, tras la erupción del volcán, de ahí que el servicio de comunicación de la UME no haya podido recabar los detalles de aquel dispositivo hasta este viernes.

24 horas antes, el PSOE exigía explicaciones en el Parlamento al consejero de Presidencia, y apuntaba directamente contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, al que hacía responsable de que entre el viernes, cuando la Junta da el "preaviso" al Gobierno, y el domingo, cuando finalmente se activa a la UME, se quemaran 6.000 de las 10.000 hectáreas calcinadas en Sierra Bermeja.

"No se consideró necesario"

El consejero y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, recordó al portavoz socialista que la potestad de activar a la UME no es suya ni de la titular de Medio Ambiente, sino del director de mando del Infoca. "Eso no quita", añadió, "que dentro de la lealtad institucional, este consejero llamó el viernes al Delegado del Gobierno en Andalucía para informarle de que se acababa de producir la prealerta, y más tarde la alerta". Bendodo defendió que se siguió "el protocolo de siempre para una prealerta, el mismo procedimiento que usaba el PSOE cuando gobernaba", y acusó a Mario Jiménez de hacer "politiqueo" y "moverse bien en el barro". "Lo peor del susanismo no puede estar en el nuevo PSOE andaluz", sentenció.

Desde la Consejería de Presidencia explican que si el Infoca no activó a la UME ese viernes, sino 36 horas después, fue "porque entonces no se consideró necesario", y recuerdan que el sábado, como consecuencia de una pavesa –restos de madera quemada que mueve el viento– se activaron otros focos de incendio que obligaron a desalojar más municipios". Fue entonces, el domingo por la mañana, cuando se requiere la ayuda formal de la UME. El director de mando del Infoca que coordinó los trabajos de extinción en Sierra Bermeja, Juan Sánchez, explicó que la magnitud del fuego "de sexta generación" hacía imposible controlar las llamas aunque se hubiesen multiplicado los efectivos humanos y materiales.

El fuego de Sierra Bermeja se originó en la madrugada del miércoles 8 de septiembre, afectó a una parte de monte de alto valor ecológico y a una decena de municipios, muchos de cuyos vecinos fueron desalojados de sus casas. La difícil orografía del terreno y los constantes cambios de viento dificultaron las labores de extinción, en las que falleció un bombero del Infoca. El fuego se dio por controlado el martes 14 de septiembre, cuando se desactivó el nivel 2 de alerta.