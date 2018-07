Sí, faltan pintadas

Pocas manifestaciones artísticas concitan tan encontrados y furibundos defensores y detractores como los grafitis. Lo que muchas de nosotras consideramos arte urbano aún es percibido por determinadas capas de la sociedad como actos vandálicos que ensucian paredes y destrozan el mobiliario urbano.



Mi ciudad, que desde hace años apuesta por este tipo de intervenciones, tiene una magnífica colección de ellos en los muros de muchas de nuestras plazas y calles. Una muestra de arte urbano que año a año crece, da vida, engrandece y mejora con sus vanguardistas propuestas el panorama de los barrios de la Zaragoza moderna y dinámica de la que nos gusta presumir.



Algunos son fruto de acciones que nacieron de colectivos que durante años encontraron en los muros de nuestra ciudad un lugar donde expresar su rebeldía por medio de grafitis y tags. Buscaron espacios a los que dar vida y los encontraron en los muros de solares, puentes y viejas fabricas roídas por la suciedad o el abandono y convertidos en auténticos vertederos donde junto a la basura, convivían ratas, muebles abandonados o los restos de la última obra. Muchos de ellos aún nos asaltan con sus vibrantes colores cuando sales o entras a Zaragoza.



Otros y por los que Zaragoza es conocida internacionalmente nacieron al calor de una iniciativa del Ayuntamiento llamada Festival Asalto.

¿En qué consiste el Festival Asalto? Asalto es palabras de sus organizadores "un Festival Internacional de Arte Urbano que desde el año 2005 inunda durante varios meses las calles de la ciudad de Zaragoza con propuestas artísticas vanguardistas, participativas e impactantes desarrolladas in situ por artistas urbanos y colectivos artísticos del panorama nacional e internacional".



En Zaragoza nos sentimos muy orgullosas y presumimos, porque podemos, de las intervenciones que artistas internacionales, nacionales y locales de la talla de Boa Mistura, Sabek, Roa, Seher, Above, GR170, Danjer, Agostino Lacurzi, Kenor, Chiquita o El Niño de las Pinturas, por solo citar a algunos, han pintado en los muros de muchas de nuestras calles y plazas.

Unas propuestas que van más allá de lo puramente artístico y que trascienden al barrio donde cada año se realizan, interviniendo ademas a nivel urbanístico y social con la ayuda de los colectivos vecinales de cada barrio. Este año le toca al barrio Oliver, que cumple su primer centenario.



Se trata de una experiencia artística que seduce por igual a los vecinos y vecinas de Zaragoza y a los y las turistas que los visitan en un recorrido organizado en varias rutas que recorren la ciudad y del que se encarga la oficina de Información Turistica de nuestro Ayuntamiento.



Cada año el Festisval Asalto llega puntual a nuestras calles y plazas, Y cada año la gente, sin distincion de edades y sexo recorre las obras, primero para verlas mientras se realizan los murales y una vez terminados éstos para opinar y dar su aprobación al gran trabajo de los artistas.

Con el paso de los años el Festival Asalto ha pasado de ser una muestra solo para entendidos y seguidores de lo que ya es considerado un arte urbano a un festival que cuenta con su espacio en el calendario anual de las actividades culturales de Zaragoza.



Un festival que nos permite conocer nuestros barrios con una prespectiva que raramente se da, la artistica, y de paso asistir como invitados a la transformacion de los espacios elegidos cada año por los colectivos de artistas urbanos y grafiteros invitados.



Hablar pues de grafiteros, es hablar en la mayoría de los casos de artistas que viven por y para sus trabajos. Sin embargo, no sería una sorpresa comprobar que algunos de los muralistas que participan en esta muestra anual hicieron sus primeros dibujos y tags en alguno de los colectivos o crews que nunca quisieron dejar de ser marginales y se siguen manteniendo en el difícil equilibrio de las acciones sorpresa y contrarreloj. Siempre a la búsqueda de espacios donde expresarse y siendo conscientes de que asumen riesgos tales como ser detenidos o multados por la policía, acusados de cuantiosos daños.



Precisamente para denunciar persecuciones, multas y detenciones, numerosos grafiteros han firmado un manifiesto al tiempo que impulsan la campaña "Faltan Pintadas", que anima a la expresión en las calles el fin de semana del 21 y 22 de julio.

Un manifiesto que busca que no haya “más censura, ni manipulación mediática, ni corrupción, ni montajes policiales, ni diferencias ante la ley, ni presos políticos, ni, por supuesto, que se sigan vulnerando los derechos humanos”.



Como vemos ya no se trata solo de la reivindicación de unos muros donde poder expresarse libremente mediante el spray y las pinturas. Este manifiesto va mucho más allá, denunciando que igual que los grafiteros, otros muchos colectivos y artistas en el off-off de los circuitos y por culpa de la Ley Mordaza, ven peligrar su trabajo, la libertad de expresión y acción y lo que es más preocupante, incluso su propia libertad.



La próxima vez que admiremos uno de esos murales que tanto nos gustan, ese grafiti de lo más molón o sintamos ese flow que fluye de alguien rapeando, leamos ese tuit más o menos mordaz que pone "patas arriba" a las instituciones, tal vez deberíamos pensar que sus autores pueden fácilmente haber dado con sus huesos en la cárcel tras una visita a la Audiencia Nacional o en el mejor de los casos puesto "pies en polvorosa" y hayan tenido que irse fuera del país.



Ahora son ellos los perseguidos, mañana puede que seas tú él/la señalada.