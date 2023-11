The Sadies, Nils Frahm y Nadine Khouri actuarán esta semana en Escenario Santander

Escenario Santander acogerá este fin de semana, del 24 al 26 de noviembre, las propuestas musicales internacionales The Sadies, Nils Frahm y Nadine Khouri.

La primera cita, que tendrá lugar el viernes, será con los canadienses The Sadies, que presentarán 'Colder Streams' (2022). Formada en 1994 en Toronto por Dallas Good, fallecido el año pasado, Travis Good (guitarra y voz), Sean Dean (contrabajo) y Mike Belitsky (batería), esta banda de country alternativo ha publicado una veintena de álbumes.

En este concierto, The Sadies rendirá tributo a Dallas Good, considerado como el alma de esta formación, a través de las canciones de este último disco, entre las que se encuentran algunos temas como 'Stop And Start', 'Message To Belial', 'All the Good' y 'Cup Up High And Dry'.

El sábado 25 llegará el turno del artista internacional Nils Frahm, músico, compositor y productor de origen alemán que se caracteriza por darle una vuelta de tuerca al piano dentro del marco de la música contemporánea.

Con 'Wintermusik' (2009) y 'The Bells' (2009), sus dos primeros trabajos, comenzó a atraer la atención del público, pero el alemán tendría que esperar hasta 2011 conseguir el aplauso de la crítica con el álbum 'Felt', producido por el sello discográfico Erased Tapes.

Capaz de mezclar música instrumental acústica con sonidos basados en la tecnología, el pianista ha publicado un total de 14 trabajos como solista, el último de ellos, 'Music for animals' (2022), sin hacer uso del piano por primera vez a lo largo de su carrera.

La última propuesta de la semana se centrará en la música de la artista libanesa Nadine Khouri. Residente en Londres, la cantautora ha publicado dos trabajos hasta la fecha, 'The salted air' (2017) -- que figuró entre los álbumes del año de Rough Trade y contó con colaboraciones como las de cantautor irlandés Adrian Crowley y la violinista Emma Smith-- y 'Another life' (2022), ambos producidos por John Parish (PJ Harvey).

Su melancólica voz se desliza a través de temáticas como la pérdida y la transformación, desde un enfoque poético y meditativo. Con 'Another life' Khouri logra un sonido más trabajado que en su primer álbum, sin dejar atrás el minimalismo que caracteriza la música de la libanesa.

Las letras de Khouri suelen ser introspectivas, poéticas y reflexivas. Explora temas como la identidad, el amor, la soledad y la introspección, a menudo con metáforas evocadoras que invitan a la reflexión, ha indicado Escenario Santander en nota de prensa.