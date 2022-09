Christina Rosenvinge: “La legislación va como mínimo diez años por detrás de lo que está ocurriendo en la industria musical”

Es difícil encasillar a Christina Rosenvinge en un solo adjetivo, tanto en lo profesional como en lo personal. La cantautora y letrista de ascendencia danesa lleva en activo desde los 80 explorando principalmente los géneros de rock, pop e indie. Desde entonces también ha hecho incursiones en el mundo de la escritura con ‘Debut’, en el audiovisual con películas como ‘Todo es mentira’ y, no conforme con ello, su último descubrimiento ha sido el teatro de la mano de la obra ‘Safo’.

Hasta el momento parece que nada ha podido interponerse entre Rosenvinge y sus aspiraciones, y tampoco pretende que su futuro sea distinto. No renuncia a su faceta de activista que presenta desde sus orígenes y tampoco concibe abandonar los escenarios. Su idea es no depender del éxito o del fracaso, sino continuar con su oficio hasta que le sea “físicamente imposible seguir haciéndolo”. De momento su próxima parada es el festival Luz de Música en Cantabria este domingo.

Ha conseguido mantenerse presente en el panorama musical desde el comienzo de su carrera evitando ser lo que se dice una “flor de un día”, un fenómeno que ahora con la viralidad ocurre cada vez más, ¿Cuál es el secreto?

No lo sé, supongo que es una mezcla de determinación, cabezonería y también de saber adaptarse a las circunstancias, de evolucionar con los tiempos. La verdad es que no lo sé.

Ha sido pionera como mujer cantautora y una firme defensora del feminismo en una época en la que no era tan habitual, ¿le dio muchos problemas defender sus ideas?

En su momento y en todos los momentos, pero ha sido algo determinante precisamente para conseguir tener una carrera larga y no quedarme fuera. Para no caer en todos los escollos en la carrera de obstáculos es fundamental tener el convencimiento de que es una aspiración legítima y que hay que pelear por ella. También saber que en muchos de los inconvenientes que me encontraba el trasfondo era sexista, que no era directamente contra mí o contra lo que hacía ¿no? Tener esa educación de base sí que ha sido muy importante a la hora de entenderlo.

Lo ideal hubiera sido que ese machismo se concentrase en los inicios de su carrera y que se hubiese ido diluyendo con los años, ¿es así?

No, no es así. Yo no diría que los 80 eran más machistas que los 90 o que el siglo XXI, por ejemplo. Te diría que los problemas y las manifestaciones de sexismo o discriminación van variando, pero están presentes en distintas generaciones que tienen igual 20 o 30 años de diferencia.

Una de las últimas fue el disco que grabó con Nacho Vegas en el que le atribuyeron el éxito a él.

Hacía exactamente lo mismo que yo y ocupaba una posición muy parecida a la mía, en el sentido de que los dos somos cantautores, aunque mi trayectoria es aún más larga que la suya, pero... Ahí me di cuenta de que había una diferencia de trato, no era solamente una cosa externa, también era interna.

Las preguntas sobre sexismo y feminismo habría que hacérselas a los hombres más que a las mujeres

Con el éxito podría haberse acomodado, volverse menos reivindicativa e intuyo que probablemente ahorrarse bastantes problemas, pero además del feminismo también defiende el ecologismo, ¿Qué le lleva a seguir luchando?

Estas ideas han ido evolucionando, pero han estado desde el principio. El ecologismo, la preocupación por el medio ambiente puede que haya sido posterior, la verdad, pero son cosas que hago al margen de la música también. De hecho, hay un problema con las mujeres que es que, si tenemos que dedicar la mitad de las entrevistas a hablar de feminismo y la otra mitad acerca de nuestro trabajo -este porcentaje puede variar por supuesto- en realidad le estás quitando espacio a hablar de tu carrera, de tu música y lo estás dedicando todo al activismo. Lo cuál por otro lado es poco feminista, el no reivindicar tu trabajo. Yo creo que las preguntas sobre sexismo y feminismo habría que hacérselas a los hombres más que a las mujeres. Creo que eso es una cuestión que se fundamenta como 'por qué a mí se me hacen todas estas preguntas y no se las hacen a ellos', ¿no?

¿Cómo la de como compaginar la música con tener una familia?

Claro, habría que preguntarles quién cuida de tus hijos para que tú puedas tener una carrera. Eso es una pregunta que yo haría, por ejemplo, pondría este tema más en la mesa y lo pondría sobre todo a nivel de hombres de la industria que incluye a todo. Sobre todo, la parte de gestión de festivales. A lo mejor todas estas preguntas habría que hacérselas a ellos y no tanto a las mujeres artistas. No somos nosotras las que tenemos que hablar del problema porque el problema no lo creamos nosotras. Lo crea un ‘status quo’ de la industria que es algo general.

¿Cómo cree que ha cambiado la industria de la música con la tecnología en cuanto a los ritmos de producción, composición, las maneras de difusión…?

La cuestión tanto tecnológica como de soporte de distribución en la industria de la música evoluciona tan rápidamente que la legislación siempre va por detrás. Es un problema. Por eso los contratos que se firman nunca tienen en cuenta el formato que está a punto de salir, entonces constantemente la legislación va como mínimo diez años por detrás de lo que está ocurriendo. Eso es un problema grave a la hora de defender los derechos y sobre todo de crear un sistema que sea económicamente sostenible para las bandas y los músicos

Ha vivido el escrutinio público desde que eras muy joven, ¿alguna vez se ha planteado retirarse de la escena por disfrutar del anonimato otra vez?

Antes me has preguntado esto de cómo he hecho para estar tanto tiempo, pues porque cuando uno tiene un oficio no tienes por qué cambiarlo. Esta idea de que los artistas son de usar y tirar... Lo normal es que cuando sabes hacer algo, lo sigas haciendo y vayas mejorando. No depender tanto del éxito o del fracaso, sino continuar hasta que te sea físicamente imposible seguir haciéndolo. Para mí el arte es un oficio y una vocación; o sea, no se abandona

Cuál diría que es su canción o disco favorito de los que ha compuesto

El último y no porque sea el último, sino porque creo que llegué a sitios donde no había llegado antes. En canciones como 'La flor entre la vía' que es la primera vez que compagino un cinco por cuatro y es una canción muy original por cómo está escrita, no la podía haber hecho antes. O 'Romance de la Plata' que es una letra que tiene mucha trascendencia para mí, pues no podía haberla escrito antes. Es bonito esto: necesitas llegar a ciertos lugares en la vida para poder escribir ciertas cosas.

Ha comentado que la famosa canción de 'Chas y aparezco a tu lado' se basa en una novela de Jorge Amado sobre una relación de una mujer con un fantasma, en cierto sentido podría decirse que todos lidiamos con nuestros propios fantasmas… ¿Lidia con los suyos a través de la música?

Sí, efectivamente. Esta es una letra que está basada en una historia que había leído, pero la gran mayoría de mis canciones están basadas en cosas que he vivido y crear un relato en torno a tu propia experiencia es una forma de superarlo, también de engrandecerlo. Pero sobre todo el crear un relato propio de tu vida es muy divertido porque al describirlo también tu vida se convierte de alguna manera en ficción y en algo un poco irreal, lo cual te obliga a vivir en el presente, es una forma muy terapéutica de enfrentarse a tus propias experiencias.

Hay una frase que se repite mucho, sobre todo en tiempos de crisis como la actual, ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’, ¿Está de acuerdo?

No, no estoy nada de acuerdo. Creo que la memoria a veces crea estos espejismos por los cuales tendemos a olvidar lo malo de un momento y a quedarnos con lo bueno. U olvidarnos del aburrimiento y quedarnos con cosas que en su momento no nos parecieron tan estupendas y por eso uno le parece que la experiencia del cole es maravillosa. O, no sé, a lo mejor también es que despreciamos lo que tenemos en este momento y con el tiempo aprendemos a apreciarlo. Igual, por eso lo hacemos, pero un pensamiento que contrarresta esto que dices es pensar: lo que estoy viviendo ahora mismo lo voy a echar de menos dentro de dos años. De esta manera aprendes a apreciar, desde la perspectiva de que quieres siempre más.

Una de las últimas cosas a apreciar es el estreno este verano de ‘Safo’, ¿Cómo ha sido esta primera incursión en el mundo del teatro?

Es una de esas sorpresas de la vida porque yo no pensaba que fuese a tener la oportunidad de hacer algo de este tipo. Ha sido una sorpresa muy bonita y una experiencia maravillosa. Ahora continuamos en los Teatros del Canal en septiembre-octubre tenemos 10 días. Vamos a ir viajando por todas partes. Hay que tener fe en el futuro, porque la vida te da muchas sorpresas.

Ella ya sufría lo que ahora llamamos ‘fake news’, ¿Cómo se aprende a lidiar con estos fenómenos?

Pues no sé si yo lo llamaría ‘fake news’. Diría que a veces he sufrido un sesgo sexista al escribir sobre mí en ciertos momentos. No siempre, pero sí que ha habido. ¿Cómo se aprende? Bueno pues cuando te das cuenta primero que no se trata de ti. Como se aprende a vivir al final con las críticas o con las injusticias en este tipo de profesiones es pensando que no se trata todo de ti. Uno forma parte de los tiempos, de lo que está ocurriendo en ese instante y lo que haces un momento que puede ser muy criticable, en otro momento no lo sería. Luego, por otro lado, hay que ser fiel a tus propios principios y mantenerte firme porque tarde o temprano las aguas vuelven a su cauce. En general, con calma y manteniéndote en tu sitio casi siempre acabas llegando a donde quieres.

De momento, su plan de futuro más cercano pasa por el festival Luz de Música en Cantabria.

Este festival me hace muchísima ilusión porque yo tengo una cosa con los faros [ríe] desde que era pequeña. Escuché una canción sobre un farero y la figura del faro me ha atraído muchísimo. Siempre donde voy intento visitar los faros. Hace poco vi la película de 'El Faro' también. Me parece una metáfora maravillosa de la mente humana.

Nunca he tocado en un faro, me apetece muchísimo, por eso dije que sí inmediatamente. Me parece un lugar que es una especie de templo laico. También me interesa mucho la historia de los faros. Mi familia y yo, en Dinamarca, toda la vida hemos veraneado en un sitio donde los faros tienen mucha importancia porque son de la punta norte de Jutlandia. O sea que es un tema que me interesa un montón y espero que sea un concierto muy especial. De hecho, es un formato nuevo en el que algunas canciones que son de rock las voy a hacer muy basadas en el piano.