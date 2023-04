“No puede ser que la izquierda cántabra se rompa cada vez que se rompe la izquierda en Madrid”

Paulu Lobete (Torrelavega, 1991) repite como candidato de Cantabristas en las próximas elecciones autonómicas. Serán las segundas para esta formación que aún no cuenta con representación institucional, pero que aspira a lograrla desde la base de un proyecto político “estable, sólido y riguroso” centrado en Cantabria. Sin improvisaciones y midiendo muy bien cada paso que dan, Lobete tiene claro que la izquierda cántabra no debe “depender de los vaivenes y de las decisiones políticas de particulares en Madrid”. En este sentido, Cantabristas comparte con el PRC que las decisiones se toman aquí, en Cantabria, pero en casi todo lo demás discrepan: “Nosotros creemos que es fundamental tomar medidas para proteger el suelo y avanzar hacia un modelo sostenible y el PRC es un partido que ha estado ligado al cemento y al hormigón durante las últimas décadas”, señala el secretario general de Cantabristas, tras situar al partido de Miguel Ángel Revilla “en el centro-derecha”.

¿Cómo llega Cantabristas a su segunda vez en concurrir a unas elecciones?

Llegamos animados, con más fuerza que en 2019, con más medios, más capacidad y con las mismas ganas de seguir avanzando y creciendo. Ahora tenemos la oportunidad de llegar a más gente y de que esa gente pueda escuchar nuestro mensaje con un poco más de fuerza. Eso también nos anima y estamos preparados para afrontar la campaña.

¿Qué expectativas electorales maneja?

No lo sabemos. El escenario está muy abierto, tal y como está la política de Cantabria, y en un partido emergente como el nuestro es difícil de cuantificar. Nuestra expectativa es crecer y estamos convencidas de que vamos a crecer mucho. Trabajamos para entrar en el Parlamento de Cantabria. Ese es el objetivo que tenemos y lo intentaremos con toda la fuerza, toda la ilusión y todas las ganas.

¿Cuáles son las líneas principales de su propuesta política?

La defensa de Cantabria y de su gente. Se podría resumir así. Eso se traslada a diferentes planos. La defensa del territorio y del medio ambiente es uno de ellos. Pensamos que aquí se han tomado muchas decisiones negativas en ese aspecto y un ejemplo de ello es la Ley del Suelo. También nos oponemos a la masificación turística. Estamos a favor de un modelo de regulación turística, no porque estemos en contra del turismo, que lo apoyamos, sino porque pensamos que debe hacerse de otra forma. Apostamos también en materia de derechos sociales por fortalecer los servicios públicos, sanidad y educación. Y en materia de oportunidades queremos acabar con la emigración juvenil, que consideramos un problema muy grave. En definitiva, queremos avanzar hacia otro modelo diferente al que pensamos que comparten los principales partidos de Cantabria, que son los que han dirigido esta comunidad las últimas décadas y que nos han llevado a la situación que estamos hoy.

De la defensa de Cantabria también hace bandera el PRC. Para quien no conozca Cantabristas y escuche ese mensaje de ambas formaciones, ¿qué les diferencia?

Nos diferencian varias cosas. Una de ellas es la cuestión territorial. Nosotros creemos que es fundamental tomar medidas para proteger el suelo y avanzar hacia un modelo sostenible y el PRC es un partido que ha estado ligado al cemento y al hormigón durante las últimas décadas. Ahí tenemos una posición radicalmente distinta. No hay que volver a apostar por el ladrillo ni por la senda del hormigón con proyectos como La Pasiega, al que nos oponemos. Hay que tomar otro rumbo porque estamos en otro contexto. El PRC representa otro momento político de Cantabria y una visión económica que tiene que ver con el desarrollismo propio de los 70 y los 80. No estamos ahí, y creemos humildemente que Cantabristas representa el modelo de esta época, de este tiempo político y de los retos que tenemos actualmente. También nos diferencia que Cantabristas es un partido progresista y el PRC creemos que está en un terreno político de centro-derecha por las posiciones políticas que está tomando ante cuestiones fundamentales. Con el PRC compartimos que somos partidos de Cantabria y que tomamos las decisiones aquí. Eso es muy importante.

Es necesario que la izquierda de Cantabria se organice en torno a un proyecto político para Cantabria

En ese avance del que habla que están llevando a cabo en Cantabristas, ¿hay alguna novedad respecto a lo que propusieron en 2019?

No. La propuesta de Cantabristas es similar. Estamos trabajando en el programa de este año y lo vamos a ampliar. Y también haremos modificaciones porque el contexto ha cambiado a nivel legislativo. Un ejemplo de ello es el Ingreso Mínimo Vital, que afecta a la propuesta que tenemos referente a la garantía de rentas en Cantabria. Pero la apuesta sigue siendo la misma, también por una filosofía que tenemos de trabajo, en la que pensamos que hace falta un proyecto estable. Lo que ofrecemos a la gente de Cantabria, de izquierdas y progresista es eso. Un grupo que garantice cuatro años de trabajo serio y con rigor, sin ruidos y sin polémicas. De ahí que para estas elecciones seguimos en la línea de la continuidad en lo que venimos trabajando.

¿Cómo valora la gestión del bipartito PRC-PSOE de esta legislatura?

Pensamos que tiene muchas sombras. Hay alguna cosa positiva, pero tiene muchas sombras. Siento reiterarlo, pero una de las notas más negativas es la Ley del Suelo, que ha estado apoyada por ambos partidos y que creemos que va diametralmente en contra de lo que necesita Cantabria en este momento. Y en muchos otros aspectos se está avanzando en una senda que no es la acertada. La Pasiega es un ejemplo, o machacar insistentemente con megaproyectos como el tren de alta velocidad u otros proyectos humo que se han vendido durante estos años, como el Aqua Park de Sierrallana, que fueron los Tribunales los que lo pararon. El diagnóstico que hacemos en general es negativo, aunque sí ha habido avances en algunas materias, como en derechos LGTBI.

Cantabristas no se ha integrado en la coalición de izquierdas Podemos e IU para estas elecciones, ¿cuáles son los motivos que le llevan a no hacerlo?

Cantabristas es una fuerza diferente. Comparte muchos objetivos pero también tiene otra manera de ver y de hacer las cosas. Nosotras pensamos que en la izquierda de Cantabria hay una crisis de legitimidad y de confianza sostenida a lo largo de muchos años con unas raíces bastantes profundas, y pensamos que la manera de solventarla es hacer las cosas de manera diferente. En esa línea creemos que la vía más correcta es conformar un proyecto más solido, riguroso y serio que pueda recuperar esa credibilidad perdida a lo largo de estos años.

¿Y qué alternativa ofrece Cantabristas que no ofrezca la coalición IU-Podemos?

Por un lado, una política hecha desde aquí y pensando en los intereses de aquí. Estamos viendo últimamente lo que ocurre en la izquierda a nivel nacional. Lo que no puede ser es que la izquierda de Cantabria dependa de los vaivenes y de las decisiones políticas de particulares en Madrid. No puede ser que la izquierda cántabra se rompa cada vez que se rompe la izquierda en Madrid. Lo que planteamos es un proyecto estable y de continuidad gracias a que cuenta con unas bases aquí. Por otro lado, tenemos otra manera de hacer las cosas. Llevamos cuatro años presentando propuestas, todas ellas rigurosas, contrastadas y con sentido. Eso es parte de nuestra forma de trabajar. Las diferencias para alguno resultarán sutiles, pero para quien pueda entrar en profundidad en lo que hacemos se ven bastante claras.

Hablando de la izquierda en Madrid, ¿qué opina del proyecto Sumar que ha impulsado la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Como Cantabristas tampoco tenemos un posicionamiento porque estamos centrados en la política de Cantabria y Sumar no ha tenido un aterrizaje aquí más allá de un acto público. Tampoco sabemos qué propuestas tiene para esta comunidad. Es una formación política de la que de momento tampoco se conoce exactamente cuál es su programa. Sobre la polémica entre Sumar y Podemos pensamos que lo lógico es que se entiendan. Esto es un ruido que no beneficia a nadie. A nosotros nos cabrea que a dos meses de las elecciones no se esté hablando de Cantabria porque se está hablando de esta historia. Y eso viene a reforzar el razonamiento que hacemos. Es necesario que la izquierda de Cantabria se organice en torno a un proyecto político para Cantabria, y el 28 de mayo la gente tiene que apoyar eso, no con quién simpatiza en esta guerra fratricida, que desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido. La mayoría de la gente la está viendo con estupefacción.

Viendo esa predisposición que muestra a la unificación de la izquierda, ¿Cantabristas podría integrarse en Sumar en caso de que en Cantabria saliera candidatura?

Nos lo tendríamos que plantear. No me puedo anticipar porque creo que ni en Sumar saben todavía cómo va a ser Sumar. El centro de nuestro trabajo ahora son las elecciones autonómicas no solo porque sean inmediatamente sino porque el trabajo político que desarrollamos está centrado en Cantabria. Al escenario de las elecciones generales no nos podemos anticipar y habría que ver cómo se conforma Sumar y qué propone para Cantabria, que es lo que a nosotros nos preocupa.

A nivel municipal en las próximas elecciones, ¿Cantabristas dónde tendrá presencia propia y dónde trabajará en apoyar a otras fuerzas?

Nuestro planteamiento era presentarnos donde tuviéramos grupo de trabajo que llevase tiempo y estuviera generando un proyecto para el lugar. Es el caso de Santander, donde iremos con candidatura propia. Además, tenemos relación con candidaturas municipales como CastroVerde, con la que colaboramos y pensamos que hace un buen trabajo en Castro. Lo mismo en Laredo con la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo, que está ahora decidiendo si concurre o no a las elecciones. [Esta entrevista se realizó horas antes de que esta agrupación anunciara que finalmente no se presenta]. Con ellos mantenemos una buena relación, como la manteníamos con ACpT, pero ha decidido que no se va a presentar en Torrelavega. Nuestra línea es trabajar con la gente que trabaja y que está comprometida con su municipio. Intentamos no pisar eso porque pensamos que no es la manera de construir el sujeto político que tenemos que construir en el futuro, uno en el que podamos colaborar todos en el marco de Cantabria.

Y ahora que Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT) no se va a presentar, ¿Cantabristas dará un paso al frente y lo hará?

Nosotros por filosofía de trabajo intentamos no hacer las cosas de manera improvisada, sino con un fundamento: crear grupos de trabajo estables y que garanticen cuatro años trabajando independientemente de si obtenemos representación o no. Pensamos que la credibilidad y la confianza de la gente se consigue así. Actuar a todo correr y presentar candidaturas por presentarlas para intentar obtener votos en cualquier pueblo presentando al primero que pasa no es nuestra forma de proceder. Esto se ha visto mucho en la izquierda de Cantabria y es la apuesta política de muchas formaciones, pequeñas y grandes. En Cantabria diría que todos los partidos que no son Cantabristas lo intentan o lo hacen. Fichan en los pueblos al primero que pillan para montar una lista. Esa es la vía rápida y habrá gente que nos diga que estamos equivocados por no seguirla, pero yo creo que lo que tenemos que generar es algo mucho más sólido que todo eso.

¿Cómo será y cuáles van a ser los ejes de la campaña electoral de Cantabristas?

Vamos a tener una campaña con bastante más presencia que en 2019. Estamos todavía ultimando cosas, como el resto de formaciones, preparando el spot y los materiales. Nuestra idea es recorrer toda la comunidad. Vamos a estar en todas las comarcas y haremos encuentros para que la gente pueda conocer el proyecto. Intentaremos estar en la calle en contacto directo con la gente, escuchando sus opiniones y dando a conocer nuestro proyecto, porque uno de los principales problemas que tenemos es la falta de conocimiento que tiene mucha gente sobre lo que hacemos. También haremos actos políticos más grandes, por lo menos tenemos previsto uno en Torrelavega y otro en Santander. Creo que será una campaña interesante, en la que tendremos presencia e intentaremos competir en esa batalla desigual que es una campaña electoral, porque compites con unos medios limitados. Un partido político como el nuestro que no tiene subvenciones públicas, porque a día de hoy no tiene representación, vive de lo que aportamos como afiliados frente a otros partidos que son prácticamente empresas con presupuestos enormes para poder llenar de publicidad todas las calles. Así que competiremos con trabajo, con esfuerzo y con el apoyo de la gente.