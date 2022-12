El turismo rural no llega al 50% de ocupación en el puente de diciembre en Cantabria

El turismo rural ha alcanzado el 48 por ciento de ocupación durante el puente de diciembre en Cantabria, cuyos visitantes no rebasaron de media los tres días de estancia y el mal tiempo ha influido en las reservas durante estos días previos a la Navidad.

Así lo ha avanzado el presidente de la Asociación Nacional para la Calidad del Turismo Rural, Jesús Blanco, en declaraciones de RNE recogidas por Europa Press, que ha valorado que se trata de datos “preocupantes”.

“La valoración no es positiva, es mala, no es buena. Esperábamos más. Existe una preocupación porque, por ejemplo, en las zonas urbanas o urbes más grandes la ocupación de este puente ha sido mejor”, ha dicho. No obstante, ha apuntado que las previsiones de cara a Navidad y fin de año son “ligeramente mejores” a la de estos días festivos de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción.