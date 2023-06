Vox exige la retirada de la bandera LGTBI de la Delegación del Gobierno en Cantabria

Vox ha exigido este martes la retirada de la bandera LGTBI de la Delegación del Gobierno en Cantabria, colocada con motivo de la celebración del Orgullo. El presidente de la formación de extrema derecha y cabeza de lista por esta comunidad al Congreso, Emilio del Valle, ha criticado la colocación de la bandera arcoíris por no ser “oficial”.

“El Gobierno socialcomunista se salta ley colocando banderas no oficiales en edificios públicos sin importarle las consecuencias”, ha expresado el líder del partido ultra en una nota de prensa, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo 1163/2020, de 26 de mayo.

“Fijó como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”, ha apuntado el también edil de Vox en el Ayuntamiento de Santander.

Así, este partido, en consonancia con su marco ideológico a nivel estatal contra las reivindicaciones del colectivo LGTBI, ha reclamado que se retiren las banderas de la fachada de la Delegación del Gobierno y sea la de España “la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado”.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, anunció en su cuenta de Twitter el pasado viernes que el edificio de esta institución “luce con orgullo por los derechos de todas y todos”. “Es un día de reivindicación por todas las conquistas sociales y avances en la lucha por los derechos LGTBI pero también un día para tomar impulso y seguir alcanzando nuevos derechos”, subrayó.

No es la primera vez que este partido ultra se posiciona en contra de esta bandera en edificios públicos. Recientemente, en Santa Cruz de Bezana, municipio en el que PP y Vox gobiernan en coalición -el primero en el que la formación de extrema derecha forma parte de un Ejecutivo- la bandera LGTBI fue retirada de la fachada del Ayuntamiento tan solo 48 horas después de tomar posesión de sus cargos.

No ha durado 48 horas la bandera #LGTBI que @GarciaOnandia colocó en el ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana en el mes del orgullo. PP y VOX pueden quitar banderas pero no podrán frenar el avance de la igualdad en nuestra sociedad. ✊🏻🏳️‍🌈 #Pride2023 pic.twitter.com/qhtJW8n5cc — Pablo Zuloaga /🤍❤️ (@Pablo_Zuloaga) 19 de junio de 2023