Unidas por Santander pide que la Objetoteca municipal tenga personal, no como la biblioteca del Fernando Ateca

Unidas por Santander (UxS) ha acusado al Partido Popular de actuar a modo de ocurrencia, “especialmente en los últimos tiempos, en los que están más pendientes de lograr fotos de inauguración que en asegurar que los servicios que crean tengan personal y recorrido suficiente”. En estos términos se ha expresado el concejal de la coalición, Miguel Saro, tras el fiasco con el Centro Cultural Fernando Ateca de inaugurar una biblioteca sin bibliotecario.

El Centro de Acogida Princesa Letizia inaugura la primera objetoteca municipal

Más

Tras el anuncio de la inauguración de la primera Objetoteca municipal en el Centro de Acogida Princesa Letizia, la preocupación de la coalición es que este sea otro servicio que solo sirva para “hacerse la foto”.

“Esta iniciativa salió de nuestro grupo y se aprobó en el pleno, y la idea es crear un servicio para todos los ciudadanos, que priorice la cesión de objetos que no tengan un gran uso y su compra no sea precisa, o incluso al acceso a algunos utensilios a ciudadanos que no pueden permitírselos”, ha explicado Saro. De este modo, el edil espera que el Ayuntamiento cuide el servicio y este no quede en el olvido “y sin el personal y la reglamentación necesarios para su buen funcionamiento”.

De hecho, en la moción aprobada por el pleno, Saro destacaba la importación de aprobar una ordenanza municipal que regulara el servicio público de gestión y préstamo de utensilios, estableciendo la universalidad del acceso y los canales de información necesarios para que esta iniciativa llegue a toda la vecindad

Sobre el caso de la biblioteca del Centro Cultural Fernando Ateca, Saro apunta a que se trata de “una prueba más de la mala gestión del Ayuntamiento a nivel de gestión de personal, que se remonta desde hace años, no algo que se pueda solucionar echándose las culpas entre socios de Gobierno”.

Por este descontrol, desde la coalición formada por Izquierda Unida y Podemos se ha reclamado desde hace tiempo la necesidad de un Plan Integral de Recursos Humanos en el Ayuntamiento que ponga orden y control, tanto al personal municipal como a los trabajadores de los servicios que se prestan.