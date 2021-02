ANPE y CSI-F piden que se concrete el calendario de vacunación del personal docente: "Deben aclarar las dudas ante la incertidumbre"

Los sindicatos CSI-F y ANPE han pedido que se "concrete" el calendario y el protocolo de vacunación contra el coronavirus entre el personal docente castellanomanchego. Así lo hacen de cara al Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Educación, ya que es el momento "idóneo" para ofrecer detalles sobre la estrategia de vacunación que se seguirá entre el personal docente y no docente de los distintos centros educativos de la región.

CSI-F ha pedido también a la Administración autonómica para que informe sobre el calendario de vacunación para el personal docente, entre los que, a su juicio, deben incluirse los mayores de 55 años, colectivo al que no se le puede administrar el suero de AstraZeneca. Asimismo, también es preciso vacunar al personal no docente de los centros educativos, recalcan. Además, han lamentado que en la región no se haya ofrecido ninguna información a la comunidad educativa mientras en otras comunidades ya ha comenzado la administración de vacunas a los docentes.

Por eso, han pedido que se aclaren "todas las dudas e informar detalladamente ante la incertidumbre que existe en los centros educativos", para dar respuesta a la inquietud de los docentes mayores de 55 años, porque "no entienden por qué se han quedado fuera del proceso", recalca el presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz. La organización sindical ha señalado que otras regiones, como Andalucía, Cataluña, Madrid y Galicia ya han comenzado a vacunar a los docentes, mientras que País Vasco arranca este viernes, Navarra y Comunidad Valenciana ya ha anunciado fechas y Extremadura ha comunicado que a los mayores de 55 años se les administrará la solución de Pfizer.

"En Castilla-La Mancha desgraciadamente todavía no sabemos nada", ha concluido Ranz, que añade que "también se debería incluir al personal universitario en la estrategia de vacunación".

Por su parte, desde ANPE han pedido que se concreten los anuncios del calendario y el protocolo, en el que, recalcan, se debe tener en cuenta a los grupos de docentes más expuestos, con patologías, por razón de edad o más vulnerables por cualquier otra circunstancia personal. Igualmente, han pedido la actualización de los protocolos COVID y la adopción de medidas que garanticen la seguridad en los centros educativos, medidas concretas y actualizadas para evitar los contagios y que los centros educativos sean lugares seguros frente a la COVID puesto que, hasta la fecha, se mantienen "intactos" los de principio de curso.