El discurso de Abascal sobre los trasvases enciende los ánimos en la cabecera del Tajo: "Habla de defender la España Vacía vaciándola más”

No han caído bien en la Asociación de Municipios Ribereños de la cabecera del Tajo las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención en la sesión del Congreso para debatir una moción de censura presentada por la formación contra Pedro Sánchez.

El líder ultraderechista ha defendido los trasvases de agua, en particular los que se realizan a través del acueducto Tajo-Segura no solo para fomentar los regadíos "como sumideros de CO2 que reducirán nuestras emisiones a la atmósfera", sino como una fórmula para luchar contra la despoblación. "Hay que regar la España Vaciada", decía.

Ponía como ejemplo "el impacto del trasvase Tajo-Segura en la población y en el PIB de Murcia" que, asegura, ha supuesto "300.000 puestos de trabajo en 25 años y ha frenado la desertificación que el ecologismo radical decía que era irreversible".

Pero además Abascal cree que este trasvase es "insuficiente mientras no se conecten todas las cuencas" y el agua llegue a todas las provincias, incluidas las que ceden el recurso. "Nuestra nación puede ser el milagro económico y ecológico de Europa", aseguraba.

Abascal @Santi_ABASCAL defiende el Trasvase Tajo-Segura



"Hay que inundar de regadío la España sedienta", ha dicho el líder de @vox_es en la moción de censura contra Sánchez.



Pone a Murcia como ejemplo y pide 2,5 millones de hectáreas de regadío



Más https://t.co/WWwleerggZ pic.twitter.com/BcQBsmJa6n — Noticias CMM (@CMM_noticias) 21 de octubre de 2020

“La España Vacía es, precisamente, la que sufre el expolio de agua”, le han recordado los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, desde la que sale el agua hacia Murcia.

"Santiago Abascal habla de despoblación mientras defiende que una comunidad con una densidad de población de 132,04 habitantes por kilómetro cuadrado muy por encima de la media española en torno a los 94 habitantes por kilómetro cuadrado, crezca a costa de una comarca con 6,3 habitantes por kilómetro cuadrado", en relación a la zona a caballo entre Cuenca y Guadalajara en la que se ubica la cabecera del Tajo.

Sobre las afirmaciones del líder de Vox que asegura que la agricultura de regadío es eficiente contra la desertificación y la sequía en contra del criterio científico creen que "pone por delante sus intereses políticos al patrimonio de todos los españoles, el río Tajo”.

“Los 22 municipios que constituyen AMREEB tienen una densidad de población de 6,3 hab/km2, sensiblemente inferior a la media de la provincia de Cuenca (11,8 hab/km2) y de Guadalajara (21,0hab/km2) y muy por debajo de la media española de 92,0 hab/Km2”, según el Estudio de los impactos socioeconómicos del Trasvase Tajo-Segura sobre los Municipios Ribereños de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, realizado por el Grupo de investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha en 2018.

Por contra, recuerdan, Murcia supera con creces la media de densidad española. "Es normal, tiene costa: la España Vacía es, precisamente, la vieja Castilla que languidece desde hace décadas, más bien siglos. Sin embargo, desde hace más de cuarenta años, es el Levante quien crece a costa de los escasos recursos con los que cuenta La Alcarria", critican.

“Presume de españolía pero hiere de muerte al Tajo, patrimonio de todos los españoles"

“Quien tanto presume de españolía hiere de muerte al Tajo, patrimonio de todos los españoles, por cuyo cauce fluye la historia de nuestro país”, denuncia la presidenta de los Ribereños, María de los Ángeles Sierra.

En opinión de estos municipios, "no contento con esa aberración, Santiago Abascal defiende un modelo de crecimiento propio del siglo XIX, basado en la agricultura de regadío y las grandes obras hidráulicas, que ya consume el 80 por ciento del agua total que se utiliza en España. El agua es un recurso limitado y muy valioso, cada vez más escaso, que no se puede dilapidar como si no fuera a agotarse. Desde Europa, la Directiva Marco del Agua insta a respetar los ríos, no a canalizarlos y secarlos en beneficio privado de grandes corporaciones".

Para Borja Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños de la Cabecera del Tajo "hay cosas muy básicas, como que el agua de los ríos no se pierde en el mar o que la agricultura intensiva de carácter industrial que se practica en el Levante no es positiva para el medio ambiente, ni eficaz contra el cambio climático” quien sostiene que "por mucho que repitan una mentira con intereses económicos privados, no se hace verdad mágicamente; sólo hace falta ver el ecocidio del Mar Menor para calibrar el cuidado por el medio ambiente que se tiene en la Región”.

Para Castro, “queda claro que Santiago Abascal sólo defiende su caladero de votos en la Región de Murcia, es evidente que los municipios ribereños no le importamos y que cada voto en Guadalajara y Cuenca a ese partido es un voto perdido para los intereses de la provincia; si gobernase, jamás defendería los intereses de nuestros pueblos”.

Además, sostiene esta asociación que "la agricultura industrial practicada por grandes corporaciones solo beneficia a una escasa élite, generando empleo precario que roza la esclavitud, como demuestran las inspecciones de trabajo y como ha puesto de manifiesto recientemente la Covid". Apuntan que "perjudica gravemente al medio ambiente, roturando monte y vertiendo nitratos al Mar Menor y magnifica los efectos de las DANA, provocando inundaciones por la erosión e impermeabilización del suelo".

El alcalde de Sacedón: "Son palabras insultantes"

En una línea similar se ha pronunciado el alcalde de Sacedón, municipio ribereño al embalse de Entrepeñas, en Guadalajara, desde donde salen los recursos hídricos hacia el Segura.

“Abascal, en su línea, habla de defender la España Vacía vaciándola más”, ha dicho Francisco Pérez Torrecilla, que considera "insultantes" las declaraciones de Santiago Abascal hacia los pueblos ribereños del Tajo durante el debate en el Congreso.

“El río es patrimonio de todos los españoles, forma parte de nuestra historia, es símbolo de nuestra nación y nos hermana con Portugal como pueblos íberos; anteponer los beneficios económicos de cuatro aguatenientes y sus intereses políticos es traicionar a España por un puñado de votos”.

Pérez Torrecilla ha asegurado que "el mismo Abascal que defiende el Servicio Militar Obligatorio habiéndose escaqueado de hacer la mili o que denuncia chiringuitos en la política habiendo cimentado su vida laboral sobre ellos, defiende ahora el trasvase como modelo de crecimiento para la España Vacía y la agricultura industrial de regadío como sostén contra el cambio climático y la desertificación”.

El alcalde de Sacedón, a la orilla de Entrepeñas, recordaba el alcalde "ha sufrido durante más de cuarenta largos años la humillación de ver sus aguas expoliadas en beneficio de los intereses de la agricultura levantina" y en este sentido abundaba que en la localidad "hemos sufrido durante décadas la obligación de ser solidarios con quienes tienen más recursos que nosotros, viendo cómo nuestras necesidades como cuenca cedente eran ridiculizadas e ignoradas; no vamos a tolerar que ningún vendedor de humo vuelva a decirnos que debemos sacrificarnos en beneficio de nada, porque ya no engañan a nadie; el único beneficio era particular y la factura la hemos pagado todos secando el Tajo y envenenando el Mar Menor”.

Para el alcalde de Sacedón, “no es más español quien más metros de tela rojigualda gasta, sino quien más respeta y defiende el patrimonio y la historia de Castilla y España; alguien capaz de mancillar y vender un símbolo como el Tajo o una joya como el Mar Menor por un puñado de votos, es un traidor a su patria”.