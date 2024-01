El PP presenta y retira un borrador del Plan de Igualdad de Toledo, plagiado “en un 90%” de un ayuntamiento del PSOE

La concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, a cargo de la 'popular' Soledad Illescas, presentó en el último Consejo Local de la Mujer un borrador del III Plan de Igualdad de la ciudad con contenido “plagiado en un 90%”, según denunció el PSOE durante el encuentro. Finalmente, el borrador fue retirado. El III Plan de Igualdad de la ciudad es un documento que tendría vigencia entre 2018 y 2021 y ya debería haberse renovado.

Illescas presentó el borrador para recabar propuestas y sugerencias de las asociaciones y colectivos presentes en el Consejo para incorporarlas al mismo, pero tras el análisis que se realizó del documento se puso de manifiesto que era prácticamente una copia del III Plan de Igualdad municipal de Valdepeñas (Ciudad Real) 2023-2026, que ya está en vigor.

Documento sin “ninguna utilidad”

La concejala del PSOE, Ana Abellán, afirma que este borrador no tiene “ninguna utilidad”, no solo por ser un “copia y pega” de otro plan ya publicado, sino porque “no cuenta con el trabajo previo necesario”. “Hemos empezado la casa por el tejado”, recalca. El borrador del plan de igualdad es el “último de los puntos a seguir”, explica Abellán, que afirma que se ha trabajado sin un diagnóstico del anterior plan o sin reunirse con las asociaciones y organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad en la ciudad.

“Una vez más, demuestran el interés real que tienen por la igualdad real entre hombres y mujeres. No se ha trabajado en ello, nos han querido volver a engañar al presentarnos un documento copiado. Han querido correr en vez de andar”.

Abellán concede que una vez se cuente con un diagnóstico claro de la ciudad, el plan sea similar a otros municipios, pero “no en un 90%”. “Es prácticamente igual. Y la concejala no conocía realmente el plan”, señala la edil socialista.

En este sentido, hace referencia a las menciones a la ‘Universidad Popular’ o a una ‘Concejalía de Agricultura’, que no existen en Toledo y que sí se pueden leer en el documento presentado como “borrador” en el último Consejo de la Mujer. También se menciona un área de ‘Feria, fiestas y mercado’, que no existe en la capital castellanomanchega. El documento también describe una “comisión general”, característica del Ayuntamiento de Valdepeñas que no suele ser habitual en los gobiernos municipales.

Fuentes de la concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores han transmitido a Toledodiario.es que van a exigir a la empresa a la que se adjudicó la redacción del Plan -por un importe de 15.730 euros- que presente un nuevo documento para poder retomar el trabajo.

Las mismas fuentes indican que los planes de igualdad de otros municipios son “muy similares” en su estructura, pero insisten en que el borrador presentado es solo “un documento inicial” con el que querían iniciar el trabajo para incorporar con todos los colectivos implicados después en su desarrollo.

La empresa niega el plagio

Este medio se ha puesto en contacto con la empresa encargada de redactar este III Plan de Igualdad de Toledo -la misma que redactó el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo aprobado en diciembre-, que se ha limitado a indicar que el borrador presentado son “ideas preliminares”, “no un borrador”, y que se comenzará a trabajar en ello la semana que viene, pues ha de realizarse un informe de diagnóstico de la situación.

En este sentido, la empresa niega que se trata de un plagio, ya que “no es un documento oficial” y agrega que se está trabajando en una evaluación del II Plan de Igualdad de Toledo, cuya vigencia se extendía hasta el año 2021- para a partir de ahí realizar un diagnóstico y proponer nuevas medidas y objetivos con la implicación del equipo de Gobierno, la oposición y los colectivos y asociaciones presentes en el Consejo de la Mujer.

Adjudicación del contrato

La duración del contrato para la redacción de este plan -por un importe de 15.730 euros- es de tres meses desde su adjudicación -desde finales de diciembre-, sin posibilidad de prórroga, según recogían las bases de la licitación que el Ayuntamiento de Toledo hizo pública el pasado 25 de noviembre, fecha precisamente en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este documento, tal y como se indicaba en la presentación del segundo plan, rige las políticas locales en materia de igualdad con el objetivo de disminuir las brechas laborales, sociales, económicas, familiares o representativas entre