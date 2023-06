Tolón cree que todo “va a salir bien” tras ser desplazada como 'número dos' de las listas del PSOE por Toledo

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha mostrado optimista porque todo salga “bien” en el Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado y en el que se aprobarán las listas, el programa y las cuentas para las elecciones del próximo 23 de julio, pese al malestar generado ayer entre los barones socialistas de distintos territorios, entre ellos el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras el cambio en las listas al Congreso y Senado propuestas por los distintos territorios, desde Ferraz.

Tolón hacía estas declaraciones al llegar a la sede nacional del partido en Madrid a la reunión del máximo órgano entre congresos al que no ha acudido Page, pese a que ayer fuentes socialistas precisaron que estaba prevista su asistencia. Por la noche el secretario general de los socialistas castellanomanchegos dejó un mensaje en redes sociales, agradeciendo el “diálogo cordial” por parte de Ferraz para solventar lo que tildó de “error” cuando se supo que se había colocado a Milagros Tolón como número 1 al Congreso por Toledo.

Agradezco el diálogo cordial con la dirección federal del @PSOE para aclarar un error en el cabeza de lista de la candidatura por Toledo, y que nos permite centrarnos en la campaña y en que se hable de lo que realmente interesa a la ciudadanía. — Emiliano García-Page (@garciapage) 9 de junio de 2023

La tarde del viernes fue movida con un baile de nombres en las lista al Congreso por Toledo, a la que finalmente se incorporará Milagros Tolón cómo número dos y se mantiene al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, como cabeza de lista.

“Seguro que todo va a salir bien y vamos a estar unidos para las próximas elecciones”, ha esgrimido Tolón, que perdió ganó las elecciones municipales del pasado 28 de mayo pero se quedará sin la Alcaldía de Toledo ante el previsible pacto de PP y Vox que otorgará el bastón de mando al 'popular' Carlos Velázquez.

“Que nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha”

Ya dentro de Ferraz ha sido la encargada de abrir la sesión en su condición de presidenta del Comité Federal del PSOE y ha pedido al partido “salir a por todas” de cara a los comicios generales del 23 de julio, reclamando a sus dirigentes “estar unidos como una piña y que nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha”.

Con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista se iniciaba el Comité Federal que aprobará las listas, el programa electoral y los presupuestos para estos comicios.

Ha pedido a los socialistas “no dejarse engañar ni abandonarse al pesimismo, porque el futuro no está escrito”. “Nuestro deber es no hablar desde el pesimismo. Hay que salir a por todas, porque el PP y Vox vienen con todas sus mentiras, con la caverna mediática y sus fabulaciones y no nos sobra ni un gramo de energía”, ha admitido para pedir a los suyos salir a pelear por los derechos sociales, la igualdad, justicia social y por seguir modernizando el país“.