Villar de Cañas estudia denunciar al Gobierno castellanomanchego "por prevaricación" en su gestión contra el basurero nuclear

El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha asegurado que se está estudiando la posibilidad de denunciar "por prevaricación" al Gobierno de Castilla-La Mancha por su gestión contra la instalación del basurero nuclear en la localidad conquense. Esta actuación, a su juicio, "tiene una demanda penal, y no se puede ir así por así". Ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del decreto 57/2016 sobre la ampliación de la zona ZEPA de la laguna del Hito de 1.000 a 23.000 hectáreas decretada por la Junta y que afectaba a la construcción del silo nuclear.

El Supremo anula el acuerdo de protección medioambiental que Castilla-La Mancha aprobó para impedir el silo nuclear

Saber más

"La sentencia final del Supremo ha demostrado que todo lo que ha hecho ha sido por hacer daño nada más, y eso tiene que tener un castigo", ha aseverado el regidor de la localidad. En su opinión, lo que ha hecho el Gobierno regional es "prevaricar y abuso de poder con Villar de Cañas, y lo menos que puede hacer es pedir perdón".

Además, ha explicado que "tanto en Madrid como en China se sabe que el ATC va a ir instalado en Villar de Cañas, ya que en el séptimo plan de residuos nucleares del Ministerio de Transición Ecológica sale la localidad con esta construcción". "Fuera de Cuenca se sabe que el ATC se va a construir y, de hecho, el ministerio está abonando cada año tanto a Villar de Cañas como los ayuntamientos de la zona el 3% de la asignación económica que viene con el ATC, por lo que no se ha perdido esta construcción", ha expresado Saiz.

A su entender, si no se hiciese el ATC, "obviamente el Ministerio mandaría una orden interministerial diciendo que la localidad se queda sin ATC, pero eso no ha pasado nunca, y ha sido sólo el Gobierno de Castilla-La Mancha quien lo ha dicho".

Preguntado sobre los informes que aseguraban que el terreno de Villar de Cañas no era óptimo para la instalación de dicha infraestructura, el alcalde ha asegurado que, quien sostenía esta opinión, era de carácter personal, y en ella "podían más pensares ecologistas que conocimientos técnicos". En este punto, Saiz ha indicado que tanto los técnicos de Enresa como del Ministerio "han dicho que sí se puede hacer en esos terrenos", indicando que ese informe al que se hacen referencia los ecologistas, "es un papel que no tiene ni puño de entrada ni de salida en el Ministerio". "Les garantizo que, si hubiera habido algún problema técnico, en Villar de Cañas no se hubiese hecho el ATC, y todos los problemas que hemos tenido han sido políticos, no técnicos", ha aseverado Saiz.

Page "no ha salido ni a dar la cara"

A su parecer, "si algún técnico de Enresa hubiese dicho que no son idóneos, no estaríamos aquí ahora. La Junta ha ido a saco contra nosotros, y así lo ha dicho el Supremo". Con todo, el alcalde ha afeado al presidente regional, Emiliano García-Page, "que no haya salido ni a dar la cara", y ha esperado que con esta sentencia, "rectifique, pida perdón, retome el asunto del ATC y hable con el Gobierno central".

Por su parte, para el presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, la sentencia "ha demostrado" que ha habido "una vulneración intencionada de la jurisdicción" ampliando la ZEPA de la laguna del Hito. Ha reiterado las palabras del alcalde, asegurando que todo esto "ha sido un abuso", y con la sentencia, "Emiliano García-Page debería estar avergonzado de que la administración, con ese abuso de poder haya podido hacer tal barbaridad".

Por tal motivo, le ha pedido que en el debate del Estado de la Región que tendrá lugar esta semana en las Cortes regionales, el presidente "pida perdón, rectifique, diga que se ha equivocado, que lo ha hecho mal" y que en dicha comparecencia, "le acompañen otros socialistas conquenses como el diputado nacional Carlos Sahuquillo o el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y digan que sí quieren el ATC para la provincia, que se equivocaron intencionadamente y que quieren que la provincia se desarrolle".

Con todo, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha "que haga política desde el corazón y la lealtad, y que ejecute la sentencia en sus términos" a la vez que "ese dinero que perdió la región, vuelva a la zona de Villar de Cañas".