CSIF denuncia que la Junta de Castilla y León niega información sobre el porcentaje de profesores vacunados

La Junta de Castilla y León niega información sobre el porcentaje de profesores vacunados, según ha informado el sindicato CSIF en una rueda de prensa sobre el inicio de curso, que arranca con casi 7.000 docentes interinos. La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, ha pedido al gobierno autonómico que "elimine la incertidumbre" sobre los protocolos que deberán seguir durante este curso académico 2021-2022.

Madruga ha apostado por mantener las medidas y ha calculado que el porcentaje de profesores no vacunados es una "minoría muy significativa", aunque el sindicato no tiene la cifra exacta por la falta de transparencia de Educación, como sí hacen otras comunidades autónomas. Madruga ha mostrado su voluntad de que todos los docentes se vacunen, aunque 'no pueden' pedir la vacunación "obligatoria", puesto que se trata de una decisión "del ámbito privado".

La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF está "expectante" por la reacción de las nuevas cepas de la COVID en los grupos escolares y ha reivindicado un "refuerzo" de la labor de los equipos COVID, que este curso deberán ocuparse también de la gestión de las actividades extraescolares.

Además, el sindicato confía en que la Junta de Castilla y León termine las contrataciones COVID de 1.300 profesionales para mantener los desdobles necesarios para garantizar metro y medio de distancia entre los alumnos. "Todavía quedan muchos desdobles, porque el Formación Profesional y Barchillerato no se han formado todos los grupos y puede ser por eso", ha afirmado Madruga.

Casi 7.000 interinos y mil jubilados

El nuevo curso escolar tendrá 6.709 vacantes que cubrirán los interinos, 2.645 más de las que había hace diez años. CSIF ha protestado por esta "muy excesiva" cifra. El sindicato de funcionarios reclama una convocatoria de oposiciones “generosa” de más de 2.770 plazas para Educación Primaria que la que se convocó hace unos meses para Secundaria: se convocaron 1.400 plazas, pero no se llenaron, puesto que 211 han quedado sin cubrir.

Según los cálculos de CSIF, hay una interinidad del 25,8% en Secundaria , pese a la convocatoria de oposiciones. La cifra "ideal" de interinidad debe ser del 8% -en virtud de los acuerdos nacionales suscritos- y al 5% -según el acuerdo de 2006-. Así lo ha reclamado el responsable de negociación del sector, Mariano González.

El curso pasado, la interinidad fue del 14,9% entre los maestros. "Podemos vaticinar el aumento de la interinidad de maestros y una disminución en la cifra global, a falta de contar con toda la información oficial y de conocer exactamente el número de profesorado", ha apuntado González. El responsable sindical ha reclamado que el próximo año se convoquen 2.770 plazas para acabar con la interinidad entre los profesores de Educación Primaria para reducir la interinidad, que se agrava también por las casi mil jubilaciones que se esperan este curso.

Además, el sindicato espera que la Junta de Castilla y León negocie el incremento de las retribuciones de los sexenios de los docentes y el reparto de los fondos adicionales. "Hay siete millones de euros más para Educación", ha recordado Madruga, quien ha reivindicado un incremento de las nóminas de los profesores, que están "entre los menos pagados" de España.