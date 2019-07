Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo: "No creo en la igualdad de género"

"No creo en la igualdad de género" La afirmación la hace el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, para comenzar su escrito semanal en el que, aclara, "creo en la igualdad entre el sexo femenino y el sexo masculino, esto es, entre los seres humanos".

Califica de "muy radical la postura de los que consideran que quienes no aceptamos la igualdad de género (...), somos retrógrados, o de pensamiento inferior" y asegura que "la ideología de género no es la solución" frente a "un machismo inaceptable que sigue en nuestra sociedad" y cuya erradicación impide "que sigan muriendo mujeres injustamente… y algún hombre".

Rodríguez cree en la "diferencia entre los sexos, aunque éstos son complementarios" y apunta que las diferencias entre hombre y mujer "no se deben simplemente a una cuestión de género, cultura, educación o mala educación, o asignación de roles". También dice no "escandalizarse" por que niños y niñas "jueguen a juegos que no sé por qué tiene que ser de niños o de niñas”.

El arzobispo comenta que no le gusta "la desigualdad por la que la mujer sufre en tantos campos; detesto la violencia contra la mujer y, por supuesto, condeno sin ninguna clase de dudas las muertes que hombres –habría que decir “el macho”- comete contra la mujer". Pero enmarca ese desagrado en un contexto más general: "Detesto las muertes de niños por ser niños, de adultos y de ancianos, como me duele que haya quienes mueren por falta de seguridad en el trabajo, por ahorrarse un dinero, o por tantas discriminaciones que se dan en la sociedad humana".