La Junta investiga la muerte de tres linces en los Montes de Toledo por causas “no naturales e intencionadas”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto expediente para investigar la muerte en 2019 de tres linces en los Montes de Toledo “por causas no naturales e intencionadas”. En total han sido cuatro los linces que han fallecido en este área de reproducción en 2019 por el empleo de métodos ilegales de captura o furtivismo pero el Ejecutivo autonómico no cuenta con pruebas suficientes sobre el autor o autores de los hechos en todos los casos y por tanto, para abrir una investigación en todos ellos. A estas muertes hay que sumarle además la de otros cuatro linces que fueron atropellados en esta zona.

“Me molesta que se utilice la muerte de estos linces para atacar desde algún sector a otro sector. La mayoría de los linces están en fincas privadas que son cotos de caza y están criando y sacando adelante sus cachorros gracias a la colaboración que tenemos del sector cinegético para la conservación del lince ibérico. Criminalizar a un sector que nos está apoyando para la conservación del lince no es correcto”, señala el jefe del servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Antonio Aranda.

En concreto hace referencia a la denuncia de Ecologistas en Acción de la muerte de al menos cuatro linces ibéricos este año “a manos de cazadores” en Castilla-La Mancha, afirmando que los casos verificados corresponden a una muerte en un lazo, otra en un cepo y dos por disparos de escopeta de caza. Además, la asociación añade que dos de las muertes han tenido lugar en este mes de septiembre.

Aunque en algunos casos, las líneas de investigación continúan abiertas, en otros los resultados han permitido ya a la Consejería iniciar expedientes sancionadores para el cierre de la actividad cinegética durante los próximos años en algunos cotos de caza. “En el caso del lince ibérico fallecido por un lazo, el Gobierno regional no dispone de pruebas suficientes para imputar a alguien y por lo tanto, para abrir una investigación. No ha ocurrido lo mismo con los otros tres linces ibéricos fallecidos por estas causas”, explica Aranda.

Es el caso de Nenúfar, una hembra que murió en junio tras recibir un disparo a bocajarro. “En este caso hay un atestado de los agentes medioambientales y está remitido al Juzgado. La Guardia Civil está investigando la autoría y eso implica la apertura de un delito y del correspondiente proceso penal. Además, lo que hemos hecho aparte de la vía penal es abrir un procedimiento por la vía administrativa por lo que se ha suspendido la actividad cinegética en el coto donde murió”, señala Aranda.

Cuatro cachorros quedaron huérfanos tras la muerte de Nenúfar que se cree que no lograron sobrevivir dada la corta edad que tenían. “Se hicieron batidas para buscarlos pero como es una zona con muchas piedras y agujeros no encontramos a ninguno. Posteriormente localizamos a uno muerto por inanición y los otros tres no los encontramos por lo que pensamos que han podido fallecer tras la muerte de su madre. Tenemos constancia de algún caso similar en Jaén en el que algún cachorro salió adelante, pero seguramente sería mayor”.

Respecto a los dos últimos casos, un lince fue encontrado muerto también por un disparo y otro por un cepo. “Hay un atestado que ha sido remitido al juzgado correspondiente. La Guardia Civil y los agentes medioambientales siguen investigando. En ambos casos tenemos sospechosos pero hay que demostrarlo. Además de la vía penal se ha abierto un expediente por la vía administrativa y vamos a suspender la actividad de ambos cotos”.