Reconstruir la mama es “reconstruir la vida”: mujeres con mastectomía piden soluciones al “colapso” sanitario

El cáncer de mama no acaba con la mastectomía, es decir, con la extirpación mamaria donde se aloja el tumor. La reconstrucción del pecho es también un proceso “esencial y vital” para que la mujer pueda recuperar la normalidad y afrontar un post-operatorio lento y doloroso. Y ese es el motivo por el que una treintena de mujeres de Ciudad Real han constituido una Plataforma de Mujeres Mastectomizadas. Su objetivo es que se abra una Unidad de Cirugía Plástica Mamaria en el hospital de esta ciudad, ya que las mujeres operadas son derivadas después a hospitales de Guadalajara, Toledo y Albacete, donde sí existe esa especialización quirúrgica.

El resorte que ha llevado a estas mujeres a la movilización es la "saturación" de las operaciones de reconstrucción del pecho que sí que se realizan en el Hospital de Guadalajara, al cual son derivadas desde Ciudad Real. Este centro fue el primero en Castilla-La Mancha es abrir esta modalidad, pero ahora se encuentra “colapsado”, nos explican desde la Plataforma, y eso está provocando no solo que muchas de ellas lleven hasta dos años en lista de espera, sino que también “estén empezando a rechazar solicitudes”.

Señalan que está sucediendo lo mismo en la unidad especializada del Hospital de Albacete y que en breve también se saturará el de Toledo. Tras ello, “ya no nos ofrecen más soluciones”, salvo esperar o volver a solicitarlo pasado un tiempo, con lo que ello supone para “nuestra recuperación física y psicológica” y sobre todo teniendo en cuenta, según los datos que han recopilado, que la provincia de Ciudad Real es la que registra un mayor número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.

“Como los casos no disminuyen, no es probable que el colapso se solucione si no se llevan a cabo medidas”, alertan. Significa no solo que las que ya están en lista de espera no tienen garantía para su reconstrucción mamaria, sino que las que van a ser operadas “tampoco pueden contar con ello” salvo que se les realice la propia reconstrucción durante la mastectomía, algo "poco habitual".

De cualquier forma consideran que lo adecuado es contar con un cirujano plástico en el Hospital de Ciudad Real encargado de estas reconstrucciones porque con ello se podrían evitar las "numerosas secuelas físicas" de las que llevan años en lista de espera.

Secuelas físicas "que se van arrastrando"

“No deja de ser una operación en la que se extirpan músculos y ganglios. Sin la reconstrucción, puedes pasarte años con una prótesis que te daña por todas partes o sufrir un linfedema en brazo y cuello con molestias constantes. Todo eso se va arrastrando y al final nunca te recuperas, porque cuanto más tiempo transcurre, más secuelas sufres”, apuntan desde este colectivo. Eso, añaden, sin contar el factor psicológico, el del “impacto diario de verte mutilada”.

Por eso, desde la Plataforma de Mujeres Mastectomizadas no solo han abierto una petición en internet para recoger apoyos (cuenta ya con 6.000 firmas) en su objetivo de acabar con el colapso sanitario, sino que también están ayudando y asesorando a otras mujeres, “de todas las edades y problemáticas relacionadas con el cáncer de mama”. También han enviado ya cartas al gerente del Hospital de Ciudad Real; al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández. Tienen pensado llevar a cabo más acciones colectivas en las próximas semanas para dar mayor visibilidad a su problema. “No encontramos más soluciones; el resto de alternativas se quedan todas en el aire, diluyéndose en el tiempo”, lamentan.

Están aplicando al máximo su propia “sororidad” ayudándose unas a otras, pero “no es suficiente, porque desde el sistema sanitario nos tienen que garantizar que todo el proceso sea vital para terminar la recuperación”. “Desde la plataforma no tenemos nada contra nadie. Estamos muy agradecidas a los oncólogos y médicos del hospital, porque nos han salvado la vida pero la reconstrucción mamaria es un paso más. Sin ello no puedes recuperarte completamente. Reconstruir la mama es como reconstruir la vida. No podemos estar sufriendo y viendo las secuelas de la enfermedad constantemente”, concluyen.