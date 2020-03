¿Cómo debemos actuar frente al coronavirus?: "Hay que ser realistas pero sin alarmarnos"

Mantener la calma y atender las medidas de higiene que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Estos son los dos principales consejos de los psicólogos para vencer al miedo y a la ansiedad por la crisis del coronavirus. Frente a la incertidumbre que generan este tipo de situaciones de emergencia sanitaria y reordenamiento social, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad así como el consejo de seguir al pie de la letra todas las recomendaciones tanto de las autoridades sanitarias como de los organismo públicos.

“Lo más importante es atender aquellos cuidados que tienen que ver con la salud, pero también tenemos que cuidar todos aquellos aspectos que tienen que ver con la salud emocional para reducir las conductas de alarma que nos puedan afectar. Tenemos que atender todos aquellos aspectos que tengan que ver con el miedo o con el pánico a contraer la enfermedad o a que algún familiar la contraiga. Sin embargo, tenemos la necesidad de estar informados constantemente sobre el tema y eso no nos hace estar mejor informados”, asegura Carolina de Juan, psicóloga sanitaria.

La saturación de noticias a la que estamos expuestos, en muchos casos, mal comunicadas o incluso en muchas ocasiones falsas pueden afectar en el estado anímico y emocional de las personas, provocando “alarmismo” tan innecesario como inútil, según explica el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. “Estamos escuchando audios de personas que se hacen pasar por investigadores o científicos y los estamos creyendo, sin ninguna rigurosidad. Si hacemos caso a todo lo que nos llega entraremos en pánico y va a haber más ansiedad por lo que está ocurriendo que por el virus en sí”, señala Carolina.

Los psicólogos recomiendan mantener una actitud positiva y optimista. "Hay que intentar hacer una vida lo más normal posible pero con precaución y sin demasiada alarma, ya que entonces entraremos en el pánico que es lo que nos hace tener conductas impulsivas como por ejemplo el saqueo a los supermercados. Esto es una conducta totalmente irresponsable y para nada recomendada. No sirve para nada, solo para enfadarnos, para crear más alarma, para sentir más miedo y desprotección”, explica.

Según la psicóloga, debemos confiar plenamente en las recomendaciones y en las medidas que las autoridades y el Gobierno nos están diciendo. “No debemos minimizar los riesgos sobre lo que está ocurriendo, pero tampoco magnificarlos. Hay que ser realistas pero sin alarmarnos. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido nos hace siempre ponernos en lo peor, por ejemplo las unidades de aislamiento son interpretadas como medidas muy drásticas y podemos sentir sensaciones muy desagradables como de estrés o ansiedad. Eso sí hace que no sepamos manejar la situación”.

Buscar el lado positivo

Si no padeces la enfermedad pero sientes nerviosismo, agitación o tensión o no puedes dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid recomienda, entre otras cuestiones, identificar los pensamientos que puedan generar malestar; compartir tus emociones con las personas más cercanas para encontrar apoyo y evitar la sobreinformación y contrastar la información que se comparta, por ejemplo por redes sociales. Además, los psicólogos también recomiendan mantener una actitud positiva y optimista.

“Tenemos un sistema sanitario que es de los mejores y no nos vamos a quedar sin ser atendidos. Lo positivo es que al final se vencerá, será un virus más, habrá una vacuna y podremos contarlo. En China prácticamente lo tienen superado y finalmente será una dificultad más que hemos superado y esto seguramente nos aportará cosas a nivel personal. Tenemos que ser conscientes de que lo que hay es importante pero que si le ponemos sentido del humor quizá nos permita relajarnos y no vivirlo con tanta tensión, pero sabiendo que tiene una base real".

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid también recomienda evitar hablar permanentemente del tema; ayudar a familiares y amigos a mantener la calma; acudir a fuentes oficiales y buscar información contrastada por expertos y procurar hacer vida normal. “Si nos fijamos en China han podido con ello y eran una cantidad de infectados elevadísima, por lo que eso significa que nosotros también. Pero si nos están diciendo que no viajemos de manera innecesaria no lo hagamos al igual que debemos posponer o reducir las reuniones sociales pero de manera tranquila y con sentido común. No pasa nada por estar en casa”, concluye Carolina de Juan, miembro del Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha.