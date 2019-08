¿Qué es una violación en cita? Llega el vídeo de la campaña que busca prevenir agresiones sexuales

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha acaba de lanzar el vídeo promocional de la campaña 'Si un Sí, ¡es un No! con el objetivo de prevenir las agresiones sexuales. Es la cuarta edición de una iniciativa en la que se trata de combatir, con información, una de las formas de violencia de género más comunes e incluso desconocidas entre los jóvenes: la violación en cita. Y por primera vez se suma a todas las administraciones de la región en esta tarea preventiva.

¿Qué es una violación en cita? El vídeo hace esta pregunta para explicar a continuación que se trata de una relación sexual sin consentimiento o bien con un consentimiento obtenido mediante la violencia o el engaño que puede ocurrir con un amigo o con alguien a quien se acaba de conocer.

El vídeo incide en que las víctimas de una agresión sexual no son las culpables y lanza mensajes para 'ellos': "Recuerda, el consentimiento de una noche no es un Sí para siempre" o "El silencio no es un Sí" y también para 'ellas': "Ligar no te compromete a tener relaciones sexuales. Si no estás cómoda, ¡vete! y si la situación se complica, pide ayuda".

La Consejería de Igualdad advierte que se trata de “una realidad muy preocupante si se tiene en cuenta que se producen tres violaciones al día en nuestro país y que el 80 por ciento no se llegan a denunciar, además de haberse registrado 100 violaciones desde 2016”.

Es, además, una campaña pionera que trabaja en una triple dirección, desde la difusión de conductas preventivas, pasando por el empoderamiento de las chicas y mujeres así como la proyección de nuevas masculinidades sobre los chicos. En este terreno se realizan recorridos pedagógicos por toda la región dirigidos especialmente a jóvenes y adolescentes coincidiendo con los eventos festivos en cada provincia.