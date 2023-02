El PP oficializa la vuelta de César Sánchez como candidato a la alcaldía de Calp

Tras una legislatura en Madrid como diputado en el Congreso, César Sánchez volverá a optar a la alcaldía de Calp como candidato del PP después de haber ocupado este cargo entre 2011 y 2019. A falta de tres meses para la celebración de las elecciones municipales, el Comité Electoral Regional la ha hecho oficial a través de un comunicado, desbancando así a la todavía primera edil de la localidad, Ana Sala, que ganó las pasadas elecciones municipales, y que ha provocado una fuerte división interna en el partido local.

Ante esta nueva designación, en el mismo comunicado Sánchez ha manifestado que “me siento más preparado que nunca, con más madurez, y quiero poner toda mi experiencia y todo el saber acumulado a lo largo de estos años al servicio de mi pueblo, lo voy a dar todo, porque Calpe todo lo vale”.

Pero además Sánchez ha explicado que “por respeto primero debo presentarme oficialmente como candidato ante los miembros del equipo de gobierno municipal del Partido Popular, con nuestra alcaldesa a la cabeza”, por ello ha anunciado que mantendrá esta noche de miércoles un encuentro con todo el equipo de gobierno junto a la presidenta local Ana Sala, en la sede local del PP de Calp.

Tensión y división interna

El anuncio de esta reunión con el gobierno municipal del PP y la propia alcaldesa que ha hecho Sánchez no es gratuita. Y es que tras conocerse la intención del PP de rescatar a Sánchez como cabeza de cartel en Calp, la hoy alcaldesa y última candidata en 2019 afirmó que había sido “una auténtica sorpresa” y una “decisión unilateral y arbitraria de la dirección” del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, que se toma “sin contar conmigo ni siquiera recibirme”. Sala llegó a insinuar que detrás también había una decisión machista afirmando que “si me llamara Manolo, Juan, José o Carlos, seguramente esto no habría ocurrido”.

La tensión acabó en un cisma interno ya que la candidatura de César Sánchez obtuvo el apoyo de dos concejales populares del gobierno municipal, Hilde Backaert y Domingo Sánchez, que también pasaban por ser dos de los más críticos con su gestión. Esto provocó que Sala anunciara la retirada de sus delegaciones en el ejecutivo local y también de los sueldos.

No obstante este sector crítico creciente ha sido el principal argumento utilizado por el PP para volver a recuperar a Sánchez como líder local y mantener un gobierno local que ejerce desde 1995, excepto el paréntesis de la legislatura entre 2007-2011.