Pere Miquel Campos repassa la memòria de RTVV en 'La veu inter-rompuda' i reivindica la necessitat de mitjans de comunicació públics

La veu interrompuda. Fragments de la ràdio pública valenciana és el llibre que acaba d’editar la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, dins de la col·lecció Estudis Universitaris (el número 183). És una recopilació de programes d’El setmanal que l’extinta Ràdio 9 va emetre cada diumenge al migdia entre 1993 i 1997 com a resum de les notícies més destacades de la setmana. L'autor, el periodista Pere Miquel Campos, director i guionista del programa, utilitzava dos dels recursos més estimats pels periodistes: el reportatge i les entrevistes.

El disseny de la col·lecció és de Félix Bella, el de la coberta d’este llibre correspon a Pablo Pastor i la maquetació a Austrohongaresa de Vapors.

La ràdio, riquesa formal més enllà de la premsa escrita

La veu interrompuda aporta la recopilació escrita i els àudios dels setze programes d’El setmanal disponibles mitjançant els codis QR que s’hi inclouen. El llibre dóna la possibilitat al lector-oient de conéixer millor Luís García Berlanga, Santiago Carrillo, el drama de la Síndrome Ardystil, la dimissió de Felipe González com a secretari general del PSOE o la projecció de l’herència intel·lectual de Joan Fuster.

Aquest volum, alhora que fa memòria d’alguns fets i personatges de l’actualitat valenciana i espanyola dels primers anys de vida de la Radiotelevisió Valenciana, reivindica la necessitat de mantindre i potenciar uns mitjans de comunicació públics, plurals, de qualitat i en valencià.

L'autor

Pere Miquel Campos (Picassent, l’Horta Sud, 1950) és periodista i escriptor. S’inicia en l’ofici en Ràdio Popular d’Alacant, posteriorment s’incorpora al diari Información, i a més és corresponsal a Alacant de la revista Valencia Semanal i el diari El País. De 1985 a 1987, és cap del Gabinet de Comunicació de la Generalitat Valenciana, i passa a ocupar fins a 1989 la gerència del Cinqué Centenari de la Ciutat d’Alacant, comissariat per Carlos Mateo.

En 1989 s’incorpora a RTVV, on desenvolupa tasques com a redactor d’informatius, director i guionista de diversos programes de Ràdio 9 i, en Canal 9, presenta formats tan diversos com 1 de 5, Molt confidencial i Iñaki, los jueves.

En el vessant literari, és autor de la biografia Arcadi Blasco. Retrat, publicada pel Museu de la Universitat d’Alacant i Así (son) eran. Alicantinos en los 80, editat per l’Institut Juan Gil Albert d’Alacant.

L’any 2012 la Universitat de València li atorga el Premi Vicent Ventura, i un any més tard, Compromís d’Alacant li concedeix el primer Premi Miquel Grau.