Una joven de 19 años muere arrollada por un tren en el paso a nivel de Alfafar

El paso a nivel de Alfafar se ha cobrado una nueva víctima este miércoles. Se trata de una joven de 19 años que ha muerto arrollada por un tren, y por la que la unidad del SAMU que la ha atendido no ha podido hacer nada para salvar su vida.

Según fuentes de Renfe el suceso ha tenido lugar poco antes de las 9h cuando un tren de Cercanías de la línea València-Gandia ha arrollado a la joven cuando cruzaba el paso a nivel. Desde las 9:35 horas se ha interrumpido la circulación en las dos vías entre Alfafar y València Norte por la presencia de la autoridad policial y se ha establecido un servicio de autobuses directos de varias líneas.

Fuentes de Adif no han podido precisar si las barreras estaban levantadas cuando se ha producido el arrollamiento y han señalado que las circunstancias del suceso se están investigando por la Guardia Civil.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha exigido a Adif soluciones para el paso a nivel afirmando que “el más mortal de toda España” y que “esto es la gota que colma el vaso”.

Adsuara ha remarcado que se trata de uno de los tres accidentes que ha sufrido este punto en los últimos meses. “Esto ya se está convirtiendo en continuo. No sabemos si es la falta de mantenimiento o qué es lo que es, pero continuamente hay operativos policiales por averías, accidentes y tres muertes en los últimos ocho meses. Y es el paso a nivel que es el que está dando todos los problemas”, ha señalado.

El alcalde ha agregado que las advertencias de peligro y las peticiones para solucionar este punto negro son “unánimes” en los ayuntamientos de la zona y “por parte de todas la fuerzas políticas”.“Estamos reclamando a Adif, a la planificación de Adif, a los técnicos del Ministerio, que nos den una solución temporal ligada al soterramiento de las vías y estamos obteniendo el silencio por respuesta”, ha denunciado Adsuara, que ha planteado “cuántas muertes más tiene que haber”.

“¿Qué somos, ciudadanos de segunda?”

“¿Qué somos nosotros aquí, en esta comarca, ciudadanos de segunda? ¿Por qué en otras partes de España se está soterrando y aquí no? Me gustaría que los técnicos vieran qué van a sentir los padres de esta chica o los padres de los jóvenes que han fallecido en los últimos meses por no tener una solución técnica para eliminar este paso a nivel y es lo que exigimos todas las fuerzas políticas y todos los ayuntamientos”, ha insistido.

El alcalde ha subrayado que no hay fecha para ninguna reunión con el administrador ferroviario pese a que se trata de una exigencia de “hace más de 40 años”.

“Lo que necesitamos -ha proseguido- es que se sienten con nosotros los técnicos y busquemos soluciones temporales, pero con un soterramiento a medio plazo. Aquí están afectadas más de 70.000 personas y 4.000 cruzan este paso a nivel todos los días. Yo creo que es para planteárselo. Teniendo ahora los fondos Next Generation y financiación, ¿por qué no? ¿Por qué València sí y por qué el área metropolitana no?”.

Adsuara ha apuntado que el consistorio no dispone aún de “una versión oficial” del accidente de hoy, pero ha hecho notar que, en todo caso, “la problemática es por qué está el paso a nivel aquí en el siglo XXI, por qué hay un plan desde el Ministerio para la supresión de pasos a nivel, de 60 pasos a nivel en España, y este que es el más peligroso, el más mortal de toda España, no se elimina de una puñetera vez”.

El pasado mes de noviembre el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud José Francisco Cabanes (PSPV) y el alcalde de Alfafar (PP) presentaron en el Congreso de los Diputados más de 5.000 firmas de vecinos y vecinas de la comarca solicitando el soterramiento de las vías del tren desde la ciudad de València hasta Silla.