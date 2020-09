La Conselleria de Innovación ficha como secretario general administrativo a un responsable de urbanismo en la época del PP

La consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual, nombrará como secretario general administrativo, máximo grado de funcionario en este departamento, a una de las figuras de la política urbanística del Partido Popular valenciano. Según confirma el departamento, se trata de Francisco Javier Sogorb, en la actualidad director-gerente de la Fundación Caja Mediterráneo, heredera de la caja de ahorros desparecida en 2011, funcionario de carrera que ha pedido su reingreso en la administración tras cuatro años en la fundación.

Sogorb, licenciado en Derecho y especializado en Urbanismo, tuvo diversas responsabilidades en esta materia en los gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana. Ingresó en la administración pública en 1981 y hasta 1995 ocupó varios puestos en las consellerias del PP, hasta ser nombrado jefe del servicio territorial de urbanismo en Alicante. En 1995 se incorporó al Síndic de Greuges en el primer mandato de la institución autonómica, la primera con sede en Alicante. Tras completar varios años en el cargo y pasar a la iniciativa privada, en un despacho de abogados, volvió a formar parte de la estructura de los ejecutivos del PP. En 2001 se incorporó al Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), entre 2011 y 2013 ejerció como jefe del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, y después director territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en Alicante. En el último año de los populares en la Generalitat ejerció como jefe de sección de fiscalización en la intervención de la Generalitat en Alicante, dependiente de la Conselleria de Hacienda.

Su nombre aparece en las grabaciones del caso Brugal referentes al plan Rabasa, que investigaba el amaño del plan urbanístico de Alicante, con la exalcaldesa Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz entre los acusados. Según el informe de la UDEF, el abogado del promotor alicantino mantenía reuniones periódicas con responsables de urbanismo. En las conversaciones se deduce que fabricaron un informe para que una técnico lo presentara como suyo y, entre otras personas, resaltan haber tenido conversaciones con Sogorb, entonces responsable del IVSSA. "Yo he hablado con el Conseller – en referencia a José Ramón García Antón- y he hablado con Sogorb -Francisco Javier Sogorb, gerente del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA)-. (… )hay que preparar la plica porque el Conseller me ha dicho que lo presentemos, ¡ya! Hay que preparar ya todo. Y aprobar el refundido por parte del Ayuntamiento. Y tirar para adelante a toda ostia" y "Cuando vuelva le dices que ya has hablado tú con Sogorb y que lo vais a hacer de esta manera. Y que tirar para adelante porque informe no va a haber". Sogorb no estuvo imputado en esa causa, que se archivó en 2016. El proyecto fue aprobado de forma definitiva por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009 y tumbado hasta en cuatro ocasiones en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El IVSSA se creó en los ochenta como empresa pública para la promoción de suelo económico y la construcción de viviendas de protección oficial. Fue desmantelada en 2012 como consecuencia de la crisis del ladrillo.

Sogorb sustituye a Enric Roig, funcionario de largo recorrido en la Generalitat Valenciana, cuya salida forzosa de la Conselleria de Innovación ha provocado revuelo en el departamento de Pascual, una de las conselleris emblema de Ximo Puig esta legislatura. A su marcha han seguido las de varios cargos, entre ellos la de José Villar, subsecretario, que presentó su dimisión hace varias semanas y se hizo efectiva en la remodelación del segundo escalón del Consell. Entre las filas socialistas la aproximación de un exalto cargo del PP causa cierta molestia.