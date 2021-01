El recorte de vacunas de Pfizer provoca que la Comunitat Valenciana deje de administrar primeras dosis

La Comunitat Valenciana, que ya ha inyectado más de 100.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 (el 90,6% de las recibidas), no está administrando en estos momentos primeras dosis de la vacuna de Pfizer ante el anuncio de la farmacéutica de reducir las entregas del medicamento con la justificación de ajustar su producción. Por esta contingencia, Salud Pública ha reprogramado el calendario de vacunación para garantizar la administración de la segunda dosis a todas aquellas personas que ya han recibido la primera.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha insistido en que faltan vacunas: "No estamos administrando primeras dosis, cuando todavía quedan personas mayores usuarias de residencias que no la han recibido, porque estamos poniendo segundas dosis". Así, ha recordado que las primeras dosis ya inyectadas se pierden si no se aplica la segunda, por eso se están guardando, y sostenía: "No tiene sentido que haya comunidades con dosis en la nevera y nosotros no podamos poner segundas dosis".

Por este motivo, ha lamentado Oltra, resulta sangrante que haya habido personas a quienes no les correspondía vacunarse todavía que se hayan saltado la lista y el plan de vacunación. Estas vacunaciones fuera de planificación están siendo investigadas, tanto por la Conselleria de Sanidad como por la de Igualdad, por haber accedido a residencias sin estar autorizados: "Es una falta grave que, de confirmarse, podría comportar una sanción de hasta 30.000 euros, además de ser una actuación fea y poco ética, porque les han quitado la vacuna a una persona mayor que tal vez pueda morir o a un sanitario que está en primera línea y que igual se contagia".

Sobre "quién se pone y cuándo" la segunda dosis de la vacuna, la vicepresidenta ha explicado es una decisión de Salud Pública que se tomará "bajo parámetros técnicos y médicos" y que "probablemente irá por la idea" de que las personas vacunadas indebidamente "no cuesten más vacunas". "Ya que se han puesto una dosis que no tenían que ponerse, a ver si encima nos va a tocar poner tres dosis por cada uno de estas personas", ha agregado. Se refería así Oltra a las declaraciones de Ximo Puig en las que aseguró que los responsables políticos que se vacunaron fuera de las previsiones no recibirían las segundas dosis.

Cuatro millones de jeringas adquiridas

La Generalitat ha adquirido cuatro millones de jeringas para administrar seis dosis por vial de las vacunas de Pfizer-BioNTec. En concreto, la pasada semana se hizo el pedido de estas jeringas de un mililitro, las adecuadas para aprovechar las seis dosis. Este lunes se recibieron las primeras 10.000 que ya están repartidas entre los departamentos de salud y el centro logístico de Feria Valencia. Además, el próximo lunes, día 25, llegará un lote de un millón y el mes de febrero se recibirán los 3 millones restantes.

Desde que la Agencia Europea del Medicamento autorizó el uso de seis dosis por vial, el pasado 8 de enero la Comunitat Valenciana ha ido generalizando este mayor aprovechamiento de los viales. "Gracias a ello y al gran esfuerzo logístico y organizativo de los profesionales sanitarios asistenciales y de salud pública, la Comunitat Valenciana está a la cabeza en vacunación de España", han apuntado desde el Consell.

En todo caso, tras el incidente con Pfizer, los técnicos de Salud Pública han reprogramado el calendario de vacunación para, en primer lugar, garantizar que se administre la segunda dosis a todas las personas que han recibido la primera. Y, en segundo lugar, recuperar cuanto antes la programación inicial y, a la vez que se administra la segunda dosis en residencias, poder seguir aumentando la vacunación en el personal sanitario con el buen ritmo de las últimas semanas.