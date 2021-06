Acaba el curs de la pandèmia: èxit en la gestió sanitària amb el repte de mantindre les ràtios baixes d’alumnes per aula

Aquesta setmana acabava un curs atípic marcat per la pandèmia en què les aules valencianes han aconseguit (en línies generals) esquivar la COVID-19. La penúltima setmana de classes –l’última de què es tenen dades– concloïa sense incidències ressenyables en els 1.829 centres d’Infantil, Primària o Secundària, amb tot just un 0,03% de positius entre els més de 818.000 alumnes i els més de 78.000 docents, mentre que els moments més durs del coronavirus (la setmana del 22 de gener) les aules confinades suposaven el 2,1% i al novembre, durant la segona onada, es va enviar a casa els alumnes de l’1,3% de les classes. “L’afecció del virus a les aules ha sigut mínima”, afirmen des de la comunitat educativa.

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha subratllat que els centres han sigut els espais de socialització “més segurs”: “És constatable amb xifres i l’èxit és compartit entre tots els que formen part de la comunitat educativa valenciana: alumnat, professorat, famílies, personal de neteja, monitors de menjador, personal d’administració i els diferents agents educatius...”, explica Marzà. “Hem fet pinya per tindre aules segures”.

Precisament, des dels diferents sectors implicats –famílies, docents o directors de centres– valoren de manera positiva la gestió sanitària del curs. “Excepte en algun moment puntual, la situació sanitària ha estat controlada”, explica Marc Candela, d’Intersindical Valenciana, que assenyala que el que ha passat en els centres és un reflex del que estava passant a cada moment en la societat. “Els protocols i els plans de contingència han funcionat molt bé i la valoració és molt bona”, ressenya Candela, que valora de manera molt positiva el comportament de l’alumnat en els centres. En aquesta mateixa línia es mostra l’Associació de Directors d’Instituts de Secundària (Adies), que es felicita perquè s’haja pogut arribar al final de curs amb molta presencialitat a les aules. “La gestió de la pandèmia ha sigut un èxit”, afirma, alhora que recorda el seu president, Antonio González Picornell, que els contagis que s’han produït en els centres, “han vingut principalment de fora”.

“L’Administració ha mantingut una actitud dialogant amb la comunitat educativa”, ressalta Rubén Pacheco, president de Fampa València (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes), que destaca que la irrupció del virus ha possibilitat, “de manera obligada, que s’abaixen les ràtios a les aules. Esperem que una mesura que ha resultat positiva es mantinga amb vista al pròxim curs, ja que una ràtio baixa afavoreix una qualitat educativa millor”.

No obstant això, els representants de les famílies consideren necessària la posada en marxa d’una comissió d’avaluació de la qualitat educativa per saber com ha afectat la crisi de la COVID: “És evident que la qualitat de l’ensenyament s’ha vist afectada, sense qüestionar l’esforç dels docents i l’Administració, ja que la crisi sanitària ha afectat la motivació tant del professorat com de l’alumnat”. Així doncs, Pacheco creu necessari saber els aspectes positius i negatius per aplicar les correccions que calga”.

Des d’Intersindical criden l’atenció sobre les “duríssimes condicions laborals” que han viscut els docents l’últim any i mig, “encara que sanitàriament hàgem resistit”. “El professorat ha hagut de fer un gran esforç”, ressalta González Picornell, que apunta com s’han hagut d’adaptar. Així doncs, Candela assegura que el cansament, “físic i mental, és enorme, amb la sobrecàrrega de treball que s’ha hagut de suportar”, un esgotament que també han patit els estudiants. “Ha sigut un curs molt difícil en què s’ha perdut la sociabilitat. Esperem que no queden seqüeles, però és evident que la pandèmia els ha afectat psicològicament”. Intersindical critica que es convocaren les oposicions al maig, “quan el professorat havia de concentrar-se a traure el curs”.

El conseller ressalta també l’“actitud exemplar” dels estudiants, “dels més menuts als més majors, pel seu comportament en classe i el respecte a les normes establides per a combatre la COVID-19”, així com el “treball impressionant” del professorat perquè els xiquets tornaren a classe, “socialitzaren i aprengueren en el seu espai educatiu de referència”.

Curs 2021-2022

El curs que comença al setembre serà, en principi, el de la tornada a la normalitat. “Esperem que no siga precipitat”, apunta Pacheco. Així doncs, està prevista la tornada a la presencialitat al cent per cent, si les condicions sanitàries ho permeten. Per fer-ho, es preveu la vacunació dels majors de dotze anys abans del començament del curs, amb la qual cosa s’immunitzaria també l’alumnat de Secundària. La comunitat educativa insisteix que caldria aprofitar els aprenentatges que ha deixat la pandèmia per a mantindre la plantilla docent, incloent-hi els reforços incorporats el curs passat per fer front als condicionants de la COVID-19, i amb això es mantindrien també unes ràtios més baixes a les aules. “No es pot ni s’ha de recuperar el nombre d’alumnes per aula previs a la pandèmia, és inqüestionable”, insisteixen. “Amb ràtios més baixes s’atén millor els alumnes”, explica Candela, que adverteix de la intenció de la conselleria de recuperar les ràtios prèvies a la pandèmia”.

“Es pot continuar fent un esforç, perquè les ràtios baixes han demostrat els seus beneficis”, ressalta el president de Fampa, que indica que el pròxim curs “continuarà havent-hi dificultats”. “Encara queda molta faena per fer”, insisteix.

El pròxim curs, el context sanitari serà diferent, “molt més favorable”, amb el personal dels centres educatius vacunat: “Estem planificant de la mà de cadascun dels 1.845 centres per atendre les seues necessitats, garantint la seguretat a les aules i el cent per cent de presencialitat en tots els nivells”. “Ens deixarem la pell per mobilitzar tots els recursos extraordinaris i el personal que calga”, conclou Marzà.col