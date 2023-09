El bipartit valencià del PP i Vox pretén augmentar hores d’anglés i matemàtiques amb 500 professors menys

Compromís ha posat un suspens en matemàtiques al conseller d’Educació del bipartit valencià del PP i Vox. El popular José Antonio Rovira va imposar el 31 d’agost passat, un dia abans de la incorporació dels docents als centres, una modificació dels horaris d’ESO per a augmentar les hores d’anglés i matemàtiques. No obstant això, segons ha denunciat el portaveu d’Educació de Compromís, Gerard Fullana, “la realitat és que en la primera setmana del curs, la conselleria no sols no va enviar els docents extra per a dur a terme aquesta ampliació d’horaris de matemàtiques o anglés, sinó que a més falta la incorporació de 200 professors d’aquestes assignatures”.

En total, el dèficit de professors per a aquestes dues matèries a l’inici del curs arriba a 500 professors, segons els càlculs del parlamentari autonòmic, que considera que per a ampliar els horaris “amb garanties” s’haurien d’haver incorporat 300 docents addicionals més a la previsió inicial.

Gerard Fullana ha recordat que la Conselleria d’Educació, durant l’etapa del Pacte del Botànic, “acostumava” a publicar tres adjudicacions durant la primera setmana del curs (per a cobrir baixes o jubilacions) i el Govern del PP i Vox presidit per Carlos Mazón només n’ha fet una (que també es va retardar pels errors en les llistes). Es tracta, segons Fullana, d’una “bona mostra de la gestió deficient que pateix Educació”.

Compromís, que ha exhibit de nou cartells amb la fotografia del conseller Rovira i la llegenda ‘Wanted’, ha titlat l’inici del curs del “pitjor que es recorda”. El PP va vetar la compareixença en la diputació permanent de la cambra autonòmica de José Antonio Rovira. L’exconseller d’Educació Vicent Marzà ha criticat que el PP “no sap gestionar i cada dia ho demostra encara més”.

El dirigent de Compromís ha lamentat que el departament autonòmic no va dotar amb més professorat els centres, malgrat haver augmentat les hores de les dues assignatures. “Per tant”, afig Marzà, “no hi haurà més matemàtiques ni més anglés, és una cortina de fum per a desviar l’atenció del caos de la seua gestió”.

CCOO critica l’“obscurantisme” del conseller Rovira

El sindicat Comissions Obreres del País Valencià ha presentat dilluns la seua tradicional enquesta de l’inici del curs escolar, que reflecteix que un 86% dels centres escolars tenen plantilles incompletes. L’enquesta, en què han participat 158 centres, indica que en un 81% dels centres falten dos docents i en un terç en falten almenys quatre. Les mancances més repetides pels centres es refereixen al personal de matemàtiques i anglés, de personal d’inclusió educativa, a més de recursos per a Formació Professional.

Els resultats de l’enquesta també al·ludeixen a la falta d’interlocució amb l’Administració autonòmica. Xelo Valls, secretària general de la Federació d’Educació de CCOO-PV, ha lamentat l’inici del curs “caòtic” i ha alertat d’un retorn a les retallades. Valls ha advertit també de l’“angoixa i la preocupació” en el professorat i en els equips directius dels centres que han ocasionat els “errors continus” en l’adjudicació de places amb què s’ha estrenat el conseller d’Educació. La representant sindical també ha explicat l’“efecte dòmino” dels errors, que afecten les vacants o les substitucions.

El secretari d’Acció Sindical d’Educació Pública no Universitària de CCOO-PV, Rafa Martínez, ha denunciat l’“obscurantisme” del departament autonòmic que dirigeix José Antonio Rovira i ha reclamat que els “processos massius” d’adjudicació de places siguen “públics i transparents”.

La Conselleria d’Educació sosté que hi ha hagut poc més de 400 reclamacions per les adjudicacions de places. No obstant això, el sindicat dubta d’aquesta xifra, ja que només d’afiliats a CCOO han comptabilitzat més de 200 reclamacions. “No recordem un altre inici de curs així”, ha postil·lat Xelo Valls.