CaixaBank condiciona finançar part del nou Mestalla al fet que s’acorde una pròrroga del conveni urbanístic

El València CF ha presentat un escrit d’al·legacions a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix la socialista Rebeca Torró, en resposta a l’expedient de resolució anticipada i declaració de caducitat del pla d’actuació territorial estratègica (ATE), el pla pel qual es van atorgar al club avantatges urbanístics en forma d’edificabilitat perquè poguera obtindre els recursos necessaris per a acabar el nou estadi, les obres del qual estan 13 anys paralitzades.

El document abunda en els arguments esgrimits fins ara pel club per a mantindre la vigència de l’ATE, que implica 40.000 metres quadrats addicionals de sòl terciari, i insisteix en la necessitat de prorrogar els terminis per obtindre el finançament necessari per a acabar tots els compromisos previstos en el pla, inclòs el poliesportiu de Benicalap.

A més d’incidir en la improcedència de la caducitat anticipada del conveni urbanístic, segons el club, per no ser responsable dels retards i els incompliments dels terminis, en l’escrit d’al·legacions que signa el nou director general del València CF, Sean Bai, es detallen alguns aspectes del projecte modificat presentat a l’Ajuntament la setmana passada i s’aporten nous detalls de la documentació econòmica, en realitat, una ampliació del que ja s’havia aportat en el seu moment i que l’Institut Valencià de Finances (IVF) va considerar insuficient.

Així doncs, juntament amb els 80 milions d’euros aportats pel crèdit de CVC, el València CF torna a insistir que el finançament de la diferència entre l’aportació del fons esmentat (80 milions) i els 115 milions necessaris per a la finalització de la primera fase de construcció de l’estadi de futbol nou Mestalla s’obtindrà, principalment, de la venda de diversos immobles propietat del club així com de la formalització de diversos acords amb diversos socis comercials amb els quals el club ja manté negociacions.

El València CF afirma que va comunicar a l’Administració que ja havia iniciat els treballs necessaris per a la venda de diversos actius no materials de la seua titularitat (principalment els immobles d’ús terciari situats en la zona del nou Mestalla així com les actuals oficines del club), a través de la reconeguda consultora immobiliària CBRE Real Estate SA, amb la qual s’ha ampliat el contracte d’exclusivitat fins al pròxim 30 de juliol.

L’objecte d’aquesta ampliació és que CBRE continue presentant al club ofertes de potencials inversors interessats en l’adquisició d’actius no estratègics titularitat del club o de les seues societats dependents o participades. I amb els fons procedents d’aquestes vendes es finançaran les obres de construcció del nou Mestalla i la resta de previsions de l’ATE.

D’altra banda, pel que fa a la subscripció de determinats acords comercials amb terceres empreses, el València CF destaca que està treballant per obtindre finançament addicional a través de les empreses que fan publicitat en el nou Mestalla (naming rights, etc); i l’empresa encarregada d’instal·lar i explotar la coberta solar projectada en el nou estadi mitjançant la configuració d’una comunitat energètica en l’àrea del nou Mestalla. Aquesta última empresa ja ha confirmat al club que estaria en disposició de finançar part del cost de construcció d’aquesta coberta, cosa que posteriorment es repercutiria al club mitjançant el contracte corresponent de prestació de serveis energètics.

El club aporta a més documentació sobre finançament procedent de les línies de crèdit de CaixaBank i de Rights & Media Funding Limited, per un total de 30 milions d’euros, una documentació que ja es va presentar en el seu moment, però que el detall de la qual s’ha ampliat.

De fet, s’aporta còpia de la nova carta remesa per CaixaBank, de data 9 de juny de 2022, reforçant els compromisos financers que ja va adquirir el 21 de març passat, i còpia de la nova carta remesa per Rights & Media, de data 10 de juny de 2022, reforçant els compromisos financers que ja va adquirir el 17 de febrer passat.

D’aquestes noves cartes es deriva, sempre segons l’escrit d’al·legacions del club, que no ha subscrit amb CaixaBank i Rights & Media mers acords d’intencions que pogueren estar pendents de concreció, sinó que són vertaderes cartes de suport financer negociades entre parts no vinculades.

En el cas de l’escrit de CaixaBank, crida l’atenció que entre les condicions plantejades per l’entitat bancària perquè es formalitze la línia de crèdit s’estableix que s’haja acordat mitjançant resolució ferma la pròrroga de l’ATE i, per tant, haver aconseguit i tancat un acord entre la Generalitat Valenciana i el València CF.

Un estadi de fins a 70.000 espectadors

El club argumenta en les seues al·legacions que ha complit el requeriment de l’Administració de presentar en el termini aprovat de 90 dies una proposta creïble i garantida financerament per a acabar el nou Mestalla i la resta de previsions de l’ATE.

I justifica aquesta afirmació en el fet que ha presentat a l’Ajuntament de València una modificació del projecte tècnic per a obtindre la modificació de les llicències d’obra i d’activitat del nou Mestalla a fi de començar les obres de construcció tan prompte com s’atorguen les llicències municipals corresponents.

D’altra banda, considera el club que fins que no s’obtinguen les llicències de construcció del nou estadi, s’inicien les obres i es rebaixe la incertesa administrativa produïda per l’inici d’aquest expedient de caducitat, difícilment el club podrà materialitzar les vendes d’actius projectades.

Aquest projecte tècnic, afirma l’entitat, compleix escrupolosament totes les previsions i condicions de l’ATE i particularment les referides a les característiques tècniques del nou Mestalla: l’existència d’una coberta en l’estadi (en què està previst instal·lar panells solars); i la capacitat de l’estadi d’acollir-hi fins a 70.000 espectadors.

En concret, el club ha plantejat a l’Administració un procés per fases de les obres amb una primera fase per a la inauguració de l’estadi per a un aforament de 49.000 espectadors aproximadament, capacitat similar a l’actual estadi de Mestalla.

Així doncs, amb l’aforament brut inicial que correspondria a la fase d’obertura (49.000 butaques) es podrien allotjar d’inici tant una final de la UEFA Europa League com un partit del Mundial de Futbol fins als quarts de final. I amb un aforament a partir de 60.000 localitats es podria acollir des d’una final de la UEFA Champions League fins a una final del Mundial FIFA. L’aforament final de més de 70.000 espectadors previst en el projecte presentat es preveu per a esdeveniments multitudinaris com ara grans finals o campionats internacionals, i seria molt fàcil d’implementar, perquè el seu termini d’obres d’ampliació no seria superior a 3-6 mesos.

Tots aquests detalls estan sent analitzats per la Regidoria d’Espai Públic, competent en matèria de llicències d’activitats, única delegació que disposa del projecte modificat en aquests moments. La proposta inclou un pla de mobilitat, però segueix sense desenvolupar la fórmula per a instal·lar-hi la pista d’atletisme.

Segons l’escrit d’al·legacions, el calendari d’actuacions de la proposta per a acabar el nou Mestalla i la resta de fites de l’ATE compleix de manera substancial els terminis totals inicialment previstos en l’ATE, especialment pel que fa a la construcció del nou Mestalla, que quedaria construït abans del termini final de l’ATE previst per a l’any 2025, sempre que les tramitacions administratives necessàries siguen obtingudes en termini.

Les peticions del València CF

Davant de tot el que s’ha exposat, el club sol·licita en les seues al·legacions el desistiment de l’expedient de resolució anticipada i declaració de caducitat de l’ATE.

A més, demana que s’autoritze la reorganització dels terminis de les diferents fases de l’ATE per acabar el nou Mestalla i la resta de fites d’aquesta, de conformitat amb la proposta per a acabar el nou Mestalla i la resta de les fites de l’ATE.

El club exigeix també la suspensió del còmput dels terminis previstos en l’ATE fins que les modificacions de les llicències d’obres i d’activitat sol·licitades siguen aprovades per l’Ajuntament de València.

L’Administració haurà d’analitzar ara l’escrit i donar-hi una resposta oficial, amb la qual cosa es donaria per acabat l’expedient, la resolució del qual s’hauria de dur al ple del Consell, possiblement al llarg del mes de juliol.