Paterna impulsa un projecte pilot de mobilitat amb patinets elèctrics compartits en el Parc Tecnològic

L'Ajuntament de Paterna col·labora amb la EGM Parc Tecnològic en el projecte pilot de patinets compartits per a facilitar la mobilitat interna.

Aquest servei pioner, que arranca com a projecte pilot amb huit mesos de duració per a valorar l'experiència i la seua possible consolidació al parc amb extensió a altres espais de Paterna, ofereix 40 patinets elèctrics Bolt amb 20 addicionals en reserva i suposa un cost per als usuaris de 15 cèntims el quilòmetre, la qual cosa representa una reducció del 50% sobre el preu habitual

La Tinenta Alcalde d'Interior, Mobilitat i Sostenibilitat, Nuria Campos que ha assistit aquest dijous a l'acte de presentació del projecte, ha subratllat que “la mobilitat sostenible és un repte de present i de futur” al mateix temps que ha apuntat “la possibilitat que aquest projecte s'estenga a altres àrees empresarials de Paterna, una vegada es valore l'acolliment per part dels usuaris”.