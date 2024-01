Paterna es prepara per a assolir els 75.000 habitants i aconseguir la declaració de Gran Ciutat

Amb 73.488 habitants, segons l'última actualització de l'INE (Institut Nacional d'Estadística), Paterna es troba a les portes de ser declarada Gran Ciutat, una fase que marca la xifra dels 75.000 veïns. Per a això l'Ajuntament de Paterna s'està preparant per al compte enrere amb la creació d'una nova Comissió de Gran Ciutat.

Aquesta comissió ha celebrat aquest dimecres la seua primera sessió constitutiva presidida pel regidor de Personal i Gran Ciutat i portaveu de l'executiu socialista David Fortea. Està conformada pels Caps d'Àrea del consistori i els habilitats nacionals i té com a objectiu coordinar el treball de les diferents departaments per a preparar el canvi de model organitzatiu i gestió municipal de Paterna

La funció de la Comissió de Gran Ciutat serà la de coordinar, planificar i executar tot el treball necessari per a complir amb tots els requisits exigits per a obtindre aquesta declaració i formalitzar la sol·licitud quan arribe el moment.

Fortea ha assenyalat la necessitat que “ens anticipem i planifiquem tot el necessari perquè, quan la ciutat aconseguisca la xifra dels 75.000 habitants censats en l'INE, tinguem tot el necessari per a sol·licitar aquest reconeixement i la seua aprovació definitiva per les Corts Valencianes que suposarà per a Paterna més inversions i serveis”.

La nova comissió, que té previst reunir-se amb una periodicitat trimestral i està formada pels diferents Caps d'Àrees i habilitats nacionals del consistori, té com a objectiu implicar, unir i coordinar a les diferents departaments de l'Ajuntament involucrats en la consecució d'aquesta declaració per a elaborar l'informe necessari que justifique el canvi de l'organització municipal actual a una altra més complexa després de la definitiva Declaració.

Durant la reunió, el regidor i també portaveu socialista David Fortea ha emplaçat als responsables tècnics del consistori a treballar conjuntament per a posar en valor les circumstàncies econòmiques, socials, històriques i culturals especials de Paterna i poder plasmar-les eficaçment en aquesta memòria justificativa.