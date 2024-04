La Comissió Europea rebat el regidor negacionista de Vox a València: “L'acció pel clima de la UE es basa en la ciència”

“Hi ha consens científic sobre el canvi climàtic: la temperatura de la Terra està augmentant i això és degut a les emissions de gasos d'efecte hivernacle generades per les activitats humanes”, assegura la Comissió Europea en resposta per escrit a una pregunta que l'eurodiputada socialista Immaculada Rodríguez Piñero va formular després que el regidor de Vox responsable de l'àrea de Devesa-Albufera, José Gosálbez, assegurés el febrer passat en una conferència internacional sobre marjals i canvi climàtic que “el discurs de la bombolla climàtica no ha servit més que de cimbell ideològic i de malbaratament de diners públics” i desqualifiqués el canvi climàtic com a “alarmisme climàtic o religió climàtica”. “L'acció pel clima de la UE es basa en la ciència, inclòs l'objectiu d'assolir la neutralitat climàtica d'ací al 2050 i reforçar la preparació i la resiliència de la societat davant dels efectes adversos del canvi climàtic”, assenyala contundent la CE.

D'aquesta manera, l'Executiu europeu rebat el regidor negacionista, la intervenció del qual en el marc de la Capitalitat Verda Europea que ostenta la ciutat de València enguany, va aixecar molta polèmica. Rodríguez Piñero va preguntar en relació amb la intervenció del regidor de Vox en un acte promogut per la Comissió Europea: “¿Considera la Comissió Europea que hi ha evidències científiques sobre el canvi climàtic i l'escalfament global corresponent? Quines evidències científiques existeixen, segons la CE , sobre l'impacte de l'escalfament global a les zones humides europees com l'Albufera?”.

Com a resposta a la primera pregunta, l'Executiu europeu assenyala: “En el sisè informe d'avaluació (corresponent a 2023) del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès), en què es presenta l'estat inqüestionable de les troballes científiques s'afirma rotundament que les activitats humanes han estat causants, de manera inequívoca, de l'escalfament global, principalment a través de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com a l'informe especial de l'IPCC sobre el canvi climàtic i la terra es conclou que els aiguamolls són ecosistemes amb un alt contingut de carboni afectats per diferents pressions, en particular el canvi climàtic provocat per l'ésser humà”.

Pel que fa a la segona pregunta, la Comissió Europea indica: “La protecció de les reserves de carboni existents evita l'alliberament de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i, en el cas de les marjals, també és beneficiosa per augmentar la resiliència dels ecosistemes, millorant alhora la biodiversitat, la seguretat hídrica i el benestar humà”. I conclou: “En aquest context, es va organitzar la conferència sobre aiguamolls per conscienciar sobre aquests vincles”.