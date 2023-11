Compromís no assistirà a la trobada amb Mazón fins que el Consell resolga les seues discrepàncies internes

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, convoca dimecres els líders del PSPV, Compromís i Vox a una trobada per a pactar un front comú en qüestions clau per a la política valenciana. El dirigent popular comença a dibuixar la seua agenda de legislatura entre la qual inclou la reforma del finançament autonòmic, l’ampliació del port de València, les inversions en els pressupostos generals de l’Estat, la renovació d’òrgans estatutaris, el dret civil Valencià i la Mesa de l’Aigua.

Per a buscar una imatge d’unitat en temes espinosos, els que els seus socis de govern de la ultradreta no comparteixen i que generen diferències també en el PP, el líder popular ha citat l’oposició a una trobada al Palau de la Generalitat. No obstant això, dimecres tampoc s’escenificarà la unitat buscada. A les línies plantejades pel PSPV, que demana incorporar als acords la lluita contra la violència de gènere, contra la censura cultural i contra el canvi climàtic, se suma la negativa a acudir-hi del portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que creu que la convocatòria és més una performance que una trobada de treball.

En resposta a la missiva de Mazón, Baldoví indica que no hi haurà reunió fins que no es materialitze amb fets la voluntat de millora de la qualitat de vida dels valencians. El síndic valencianista insisteix en la voluntat de col·laborar en aquestes mesures, però creu que haurien de concretar-se “accions que rectifiquen la deriva del Consell i de la majoria parlamentària que li dona suport en les Corts”. “Conceptes tan nobles i positius com el diàleg o l’acord no poden ser usats com a excusa per a propiciar fotos sense contingut, sinó que han de ser pràctiques constants d’un govern i d’una majoria parlamentària en el seu dia a dia. Dit d’una altra manera: les paraules han d’anar acompanyades de fets que els donen credibilitat”, ha exposat Baldoví en l’escrit.

El dirigent de Compromís aprofundeix en les bretxes entre el PP i Vox en qüestions com el finançament autonòmic o la condonació del deute –la setmana passada, Vox no va donar suport a una proposta del PP per a reformar el finançament i reclamar més recursos a l’Estat, ni participa de la plataforma reivindicativa–. Baldoví afig: “Si el Consell no té la capacitat de tindre una posició comuna i unificada en temes tan importants com la necessària condonació del deute, entenem que el que se’ns planteja no és un diàleg institucional en nom de la Generalitat, sinó entre partits polítics, per a la qual cosa tenim espais més que consolidats com el parlament mateix o la Plataforma per un Finançament Just”. Així doncs, el valencianista continua amb la seua línia de posar un ‘cordó sanitari’ a l’extrema dreta.

Socialistes i valencianistes recorden al PP que dona cabuda a posicions “antidemocràtiques” a través de Vox, el seu soci de govern i principal suport parlamentari. Entre aquestes, el portaveu de Compromís esmenta: “La imposició d’un protocol que invisibilitza la condemna de la violència masclista, la censura en institucions culturals valencianes, els vídeos assenyalant representants legítims dels valencians, la presència de membres del Consell en l’assetjament a seus de partits polítics, o fins i tot, l’insult directe d’un conseller en cap a un diputat del meu grup parlamentari en una sessió de comissió sense una disculpa posterior”.

Els socialistes van criticar el mateix en una compareixença anterior i van reclamar a Mazón que sume a la seua agenda “temes en què les institucions valencianes tenen plena responsabilitat i són prioritats irrenunciables”. En la missiva, Ximo Puig reclama al líder popular que “no continue donant cobertura pràctica a uns fets molt greus que soscaven el respecte democràtic (...) Un dels partits del govern de la Generalitat encoratja i participa directament en els atacs i la fustigació que les seus socialistes pateixen des de fa tres setmanes”. Per part del seu partit, assistiran a la trobada els portaveus del PSPV Rebeca Torró i Arcadi España.